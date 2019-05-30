每4人就有1人下不來！ 世上最危險高峰「K2」更勝聖母峰

2019-05-30 10:44 聯合新聞網 綜合報導



世界第二高峰「K2峰」，高度雖不如聖母峰，攀登難度卻是世界之最。圖片來源／ingimage 分享 facebook

台灣青年登山家呂忠翰、張元植日前發起群眾募資，將於6月14日出發前往巴基斯坦，挑戰世界第二高峰「K2峰」。事實上，K2峰的高度雖不及聖母峰，但地形、氣候環境相當兇險，攀登難度高，每4名登山者就有1人葬身此地，因此被稱為「野人山（Savage Mountain）」。

K2峰位於中國及巴基斯坦的邊界，又被稱為喬戈里峰，海拔高度8,611公尺，僅次於世界最高峰珠穆朗瑪峰。然而，至今順利登上聖母峰山頂的人已超過8000人，但成功征服K2的人數卻遠遠不及。據統計，到2012年3月之前，有306位登山者試圖登上K2峰山頂，但卻有81人不幸長眠於此，死亡率約26.5%。

K2峰位處歐亞大陸中心，地形相當陡峭，除了隨處可見冰川、尖銳片麻岩等天險之外，動輒零下20至30度的低溫、來自北方的強風與頻傳的雪崩，讓順利抵達K2峰頂一事，變得更加困難。

呂忠翰和張元植的募資計畫《K2 Project》中提到，想要到達K2峰的攀登起點，就必須先花7天7夜，徒步穿越荒涼的冰河之地，從東南山脊的底部出發之後，又是長達3600公尺的45至60度冰雪岩連續陡坡，對攀登者的體力和技巧都是一大挑戰。

由於K2峰的攀登難度相當高，一直到1954年才有義大利的登山家順利攻頂。在那之後，許多熱愛山稜、喜歡挑戰極限的登山者爭相向K2峰宣戰，但成功者卻不到400人。2008年，有17名登山者在返程途中遇到雪崩，其中11人不幸罹難，成為K2峰攀登史上最嚴重的一次山難。