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匈牙利多瑙河船難 南韓團34人已知7死20失蹤

多瑙河船難 南韓團34人已知7死20失蹤

2019-05-30 07:59聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

布達佩斯警消漏夜搜救，已尋獲數名罹難者。路透
布達佩斯警消漏夜搜救，已尋獲數名罹難者。路透
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匈牙利布達佩斯的多瑙河29日發生兩艘遊船相撞翻覆事故，其中一艘不幸沉船，目前已知至少七死、20人失蹤。這艘船上所載的是南韓遊客。

據報導，這艘翻覆的遊船行駛到匈牙利國會大廈附近時，與另一艘遊船相撞翻覆，當時由於暴雨籠罩布達佩斯，水流湍急。根據南韓外交部說法，船上共載有34人，其中32名為南韓公民，另兩名為匈牙利籍船員，其中七人不幸罹難。

由於當地近日連日豪雨，多瑙河水位高漲，增加搜救難度。目前船隻翻覆的確切原因不明。

匈牙利南韓外交部
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