匈牙利多瑙河觀光船翻覆 至少7死

2019-05-30 07:47 中央社 布達佩斯29日綜合外電報導



匈牙利警方和救護人員告訴國營電視台，一艘搭載南韓旅客的觀光船今晚在布達佩斯（Budapest）的多瑙河（Danube）翻覆，至少7人喪生，另有數人送往醫院救治。

匈牙利國營電視台報導，目前有14人被救起，但其中7人不幸喪生。電視台更正稍早報導，並說有33名觀光客和2名船員在船上。

路透社報導，多瑙河正值漲潮，水流強勁，且布達佩斯現在雨勢很大，讓救援工作進行困難。

法新社報導，這起事故發生於晚間10時左右，有十多人失蹤。