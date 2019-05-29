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說好的短任期呢？ 教宗這麼回答

2019-05-29 19:19聯合報 記者張佑生╱即時報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）28日接受墨西哥電視台Televisa記者Valentina Alazraki專訪時，重申自己不會做太久。

教宗2015年受訪時表示：「我有種感覺，我的教宗任期很短，4或5年，也許只有2或3年。」日昨受訪時教宗說，「現在仍有相同的感覺」。

不料，記者竟然提醒2013年繼任的教宗：「任期已有6年，時間可不算短。」

教宗回答，他不預見自己的任期會到20年那麼長。

教宗方濟各29日向覲見的群眾揮手道別。法新社
教宗方濟各29日向覲見的群眾揮手道別。法新社
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教宗方濟各墨西哥
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