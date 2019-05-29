影／攀聖母峰「越屍體前進」 登山業削價競爭被指元凶

2019-05-29 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



聖母峰登山季接近尾聲，過去10天計有11人罹難。第三度攻頂的加拿大電影製作人沙卡里（Elia Saikaly）描述他途中必須跨越一具登山同好的屍體，內心受到「極大打擊」，並表示這是他最後一次重返聖母峰。

接受加國媒體電訪時，沙卡里透露，在聖母峰目睹一幕幕「死亡、大屠殺、混亂」，稱登山路徑與攻頂前最後基地的四號營帳篷內都是屍體，媒體最近以聳動頭條報導的「大塞車」場景，就在他們出發攻頂夜真實上演。

沙卡里告訴《CNN》，從三號營前往四號營路上時，見到前面有50至60名登山客，已算是第一個警訊。登山團隊27日出發後，更發現有200多人也要攻頂。

富有經驗的沙卡里見狀開始捫心自問：「要怎麼樣才能讓全體攻頂後平安下山？」

他回憶，從四號營出發20分鐘後，就見到1名登山客被2名雪巴人扛下山，一開始還因天色昏暗而有點摸不著頭緒，後來才驚覺，「天啊，這人沒命了。」

出發45分鐘後，沙卡里又見到1名神智不清的登山客被帶下山。但最驚人震撼的場景發生在出發3小時後，見到有登山客倒地喪命，遺體就被固定在安全梯上。每一個攻頂路上的人都必須要跨越遺體，現場沒有人身上有道具可以處理此一震驚的情況。

有旅行業者認為，聖母峰登山季「塞車」引發登山客喪命，當地廉價旅行業者亂砍價搶生意是元凶之一，他們將10萬美元的登頂費用砍到四分之一，相對地在安全措施上「做半套」，未提供正確的設備、導航工具或充足氧氣。

專精於聖母峰的美國登山家麥迪遜（Garrett Madison）告訴《每日電訊報》，最大因素在於許多經驗不足的登山客預約當地的廉價業者，這些業者沒有提供嚮導、氧氣、醫藥與領隊等確保上下山安全的適當支援。