別管鈾跟鈽！ 川金二會破局跟美方提到這個字有關

2019-05-29 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



北韓寧邊核設施充滿神秘，裡面究竟有哪些物質材料，外界難以得知。美聯社 分享 facebook

南韓中央日報網站29日報導，美國掌握到自金正恩委員長2011年執政後在寧邊設置了氚（tritium）相關設施的情報後便在數年間一直對寧邊密切關注。這就是今年2月河內川金二會時，美國國務院對北韓特別代表畢根向朝方詢問「氚設施也包含在（無核化項目）內嗎？」的背景。

外交消息人士5月28日表示，「美國用衛星探測到寧邊設有氚相關設施。此後氚對於美國來說成為北韓無核化過程中無法排除的要素」。

氚是超重氫，是為製造氫彈進行核融合的主要原料。 元素符號為T或3H。它的原子核由一顆質子和兩顆中子所組成，並帶有放射性，會發生β衰變，放出電子變成氦-3，其半衰期為12.43年，每過12.43年就要減少一半，所以地球誕生之初存在的氚早已衰變得無影無蹤了。自然界中的氚，是宇宙射線的產物，只有幾千克，物稀為貴，所以大部分是人工合成。

由於氚的β衰變只會放出高速移動的電子，不會穿透人體，因此只有大量吸入氚才會對人體有害。

在地球的自然界中，相比一般的氫氣，氚的含量極少。氚的產生是當宇宙射線所帶的高能量中子撞擊氘核，其氘核與中子結合為氚核。

氚用於製造破壞力超過原子彈的氫彈，因此備受美國政界和學術界的關注。受北韓邀請到寧邊現場檢查核設施的美國史丹福大學名譽教授赫克爾今年3月在接受日本共同社採訪時，對於寧邊核設施的拆除範圍表示，「若包括氚設施，那將是成功的。」