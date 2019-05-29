誰來領導歐盟？ 德、法莫衷一是

2019-05-29 14:40 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



歐洲議會誰來領導？歐洲議會選舉結果近日出爐，傳統留歐政黨席次雖衰退，不過仍在議會佔有組閣優勢。德國首相梅克爾28日表示，希望由中右派領袖領導，但法國總統馬克宏卻另外提出3位不同的人選。這也讓外界擔心歐盟能否在選舉完順利組成執政聯盟，穩定留歐派士氣。

根據《英國廣播電台》報導，歐盟各國領袖28日碰面，就歐洲議會選舉完如何組成執政聯盟等問題進行討論。歐盟議會主席圖斯克說，這次歐洲議會選舉，英國拖歐的歹戲拖棚讓多數選民還是選擇親歐政黨，這對歐盟是重大的勝利。

上一屆歐洲議會是由中右派的容克領導，不過今年他的任期已至，梅克爾在會議中希望由德國中右派的候選人韋伯擔任執委會主席，不過馬克宏在會中提出了3個人選，裡面卻沒有韋伯。目前外界推測歐盟對英脫歐首席談判代表巴尼耶、丹麥自由派維斯達格和荷蘭中左派的提默曼都是可能的接任人選。

中右派雖然還是歐洲議會最大黨，不過在751席中，從2014年的217席下降至180席，因此組閣之路可能還有波折。不過好消息是，近日多個歐洲議會黨團都希望能聯合組成「留歐多數」，讓疑歐的極右派、民族陣線等疑歐派勢力不再擴張。

根據美國《公共廣播》報導，容克的日期到今年10月31日，但在這之前，歐盟執委會主席位置誰來當還是很難說，畢竟德、法都希望能在歐盟有更大的影響力，韋伯雖從2014就是中右派的領導人，但這次大選的結果不佳也讓他的聲勢下挫。在各國角力下，外界希望歐洲議會能早日決定由誰組閣，穩定歐盟軍心。

梅克爾希望下一屆歐盟執委會主席人選 韋伯（photo by 網路截圖） 分享 facebook

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