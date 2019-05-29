親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Uber條款6月上路！律師：為何總保護業者而非乘客？

熊海靈6月1日凱道挺韓 親揭韓流不滅內幕

假冒記者宣傳伊朗政治利益 臉書推特再關假帳號

2019-05-29 12:34中央社 舊金山28日綜合外電報導

臉書和推特今天表示，關閉來自伊朗社群媒體活動帳號，因其試圖假冒記者、政界人士等來左右公眾輿論。一家網安公司報告指出，假帳號目的在於推動伊朗政治利益。

臉書（Facebook）網路安全政策負責人葛萊徹（Nathaniel Gleicher）表示，經調查網安公司火眼（FireEye）提供的線索後，已刪除主要線上社群網路的51個帳號、36個粉專和7個社團，以及Instagram另外3個帳號。

推特（Twitter）告訴法新社，本月初移除2800個來自伊朗的假帳號，但對於火眼公司今天公布的發現全然不知情。

總部位於加州的火眼指出，以英語為主的社群媒體假帳號設立背後目的，顯然是為了促進伊朗政治利益。

火眼在部落格發文表示：「除假借美國人士名義，擁護激進與保守政治立場外，有些帳號還假裝是2018年角逐眾議院席位的共和黨人等眾多美方人士。」

根據火眼，虛構帳號還成功滲透美國和以色列媒體機構，讓他們刊登新聞；遊說記者報導特定議題；甚至假扮成記者與英國和美國知名人士進行與政治議題相關的訪問。

葛萊徹說：「這些躲在背後的有心人士誤導人們他們的真實身分及目的。他們在其他網路平台和網站都有類似動作。」

依據臉書說法，這些詐騙行為據信發生在歐美，利用假帳戶經營專頁或社團，並冒充是中東的合法新聞機構。

葛萊徹說：「這些活動幕後主使者也聲稱他們是記者或其他人士，企圖聯繫決策者、記者、學術人士、伊朗異議分子與其他公眾人物。」

他們使用英文或阿拉伯文在臉書發文。討論議題包含公眾人物、美國分離主義運動、伊斯蘭教、沙烏地阿拉伯在中東的影響，以及英美政治。

伊朗社群媒體中東
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

誰是下任歐盟主席？梅克爾挺德國人 馬克宏要會說法語

2019-05-29 11:15

土耳其堅持購買俄國飛彈 美國考慮停止土國F-35培訓

2019-05-29 11:02

傳對接班人失望不想提前交棒 梅克爾：胡說八道

2019-05-29 10:49

川崎無差別殺傷案：日本社會「邊緣人標籤」的兇手追查

2019-05-29 12:25

梅伊辭職前赴歐盟會議 遺憾無法脫歐

2019-05-29 06:49

2死17傷！日男持刀無差別攻擊小學生 犯後自盡

2019-05-29 00:07

日向陸提議 創設外長、防長「2+2」對話

2019-05-29 00:05

川普訪加賀號 美總統登日艦第一人

2019-05-28 23:59

日本川崎19人遭砍事件 兇嫌身分確認

2019-05-28 23:41

日媒：日本向大陸提議創設2+2對話

2019-05-28 21:34

誰是下一任「歐盟主席」？法德分歧中冒出的黑馬

2019-05-28 21:22

對手太弱 庫爾茨回鍋奧地利總理勝算大

2019-05-28 20:41

越獄真實版？為了進入歐洲討生活 躲在汽車儀表板後

2019-05-28 18:04

以國聯合政府難組 納坦雅胡得協調2黨

2019-05-28 18:02

影／日男當街砍殺學童 目擊者：孩子們嚇到動不了

2019-05-28 17:01

日防衛大臣：尋獲失事F-35發動機及主翼零件

2019-05-28 16:26

巴西幫派到監獄仍能鬥 2天內傳55死

2019-05-28 16:25

歐洲議會選舉 多國政權岌岌可危

2019-05-28 14:42

奧地利總理被趕下台 拚9月重返

2019-05-28 14:24

調查：河流爆抗生素汙染 亞洲、非洲重災區

2019-05-28 14:22

和天皇乾杯純粹作作樣子 真相是：川普滴酒不沾

2019-05-28 14:20

日本治安雖好 偶有隨機殺人重案

2019-05-28 14:18

日男亂砍小學生自戕 釀16死傷

2019-05-28 14:17

美總統首次登日護衛艦「川普承認日本在亞太軍事角色」

2019-05-28 14:15

300萬本英護照大方送 脫歐大將向歐洲人釋善意

2019-05-28 13:33

制裁伊朗？川普否認立場鬆動、不會更換政權

2019-05-28 13:28

「思維轉向大選」 美日貿易協議 川普喊8月搞定

2019-05-28 13:27

敘利亞內戰難息 叛軍籲土耳其提防

2019-05-28 13:23

打撈新進度！ 日防長：尋獲失事F-35A引擎與主翼

2019-05-28 13:20

塞爾維亞放手科索沃 國內反喪權辱國

2019-05-28 13:20

政策減少移民 紐西蘭勞動力短缺

2019-05-28 13:19

黑幫尋仇廝殺？巴西「監獄大屠殺」，2天內55死

2019-05-28 12:16

川普稱美日貿易談判八月有結果 日定調：個人期待

2019-05-28 11:49

日本神奈川小學生隨機砍殺案釀16傷3死 兇手死亡

2019-05-28 11:21

日本「登戶通魔案」兇手身亡：無差別殺傷，已2死16傷

2019-05-28 10:19

知名政治學者假造川普發言 被本尊逮到了

2019-05-28 10:06

日本隨機砍人19傷多是小學生 兇嫌自殘重傷

2019-05-28 09:12

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51
看更多

熱門文章

美中科技冷戰下 BBC盤點7大領先世界的中國科技

2019-05-28 15:41

澳智庫：亞太強國美第一陸緊追 台灣唯一分數下滑國家

2019-05-28 23:24

沒有雪崩沒有狂風 竟有11人死在排隊的珠峰上

2019-05-28 19:51

川普封殺華為 鄉村手機恐斷訊…國會急救

2019-05-28 15:02

和天皇乾杯純粹作作樣子 真相是：川普滴酒不沾

2019-05-28 14:20

日本隨機殺童案 兇持30公分菜刀一秒砍一個

2019-05-29 08:35

影／好市多如何挑起你的爆買欲？美媒：靠這三點

2019-05-28 18:13

川普對駐日美軍說 美航母設計錯誤

2019-05-28 15:09

影／車禍後民眾圍觀拍照 警察爆氣要求直視死者「看個夠！」

2019-05-28 13:25

貿易戰代價6,000億美元 台灣二大產品曝險高

2019-05-28 23:48

中國等九國列入匯率操縱觀察名單 美財政部：密切關注

2019-05-29 07:31

雞排+珍奶當道！紐約瘋亞洲風味炸雞

2019-05-28 22:12

道瓊重挫237點 美中貿易戰疑慮難消

2019-05-29 07:18

8年開了6次刀！醫學院正妹小腦異常 即將畢業圓夢

2019-05-28 14:29

指聯邦快遞擅把包裹改寄美國 華為：重新檢視合作關係

2019-05-28 12:55

越獄真實版？為了進入歐洲討生活 躲在汽車儀表板後

2019-05-28 18:04

別跟川普搭空軍一號！幕僚揭飛行癖 怨嘆「待不下去」

2019-05-29 10:00

影／日男當街砍殺學童 目擊者：孩子們嚇到動不了

2019-05-28 17:01

競爭太激烈 亞洲廉航每載一乘客頂多賺5美元

2019-05-28 18:41

影／跟死神賽跑！ 聖母峰本季第11名登山客死亡

2019-05-28 12:49

美國圍堵華為 築「新柏林圍牆」

2019-05-29 00:36

低頭惹的禍？耳機線被電梯門纏住 她成無頭屍獨上四樓

2019-05-29 11:43

華為4包裹錯送到美 FedEx說只是誤轉

2019-05-28 14:46

陸製Model 3售價周五揭曉 傳要人民幣30萬至35萬元

2019-05-28 20:06

貝佐斯前妻 承諾捐出1.1兆財產半數做慈善

2019-05-28 23:20

日本川崎19人遭砍事件 兇嫌身分確認

2019-05-28 23:41

環時：中國拿起稀土這個武器是遲早的事

2019-05-29 09:51

珠峰「塞車」10天奪11命… 尼泊爾拒限登山人數

2019-05-28 14:38

華為風暴 任正非辦公桌擺1本「美國陷阱」

2019-05-28 23:45

華為風暴 川普築牆擋不住中國掌控泰半網路

2019-05-28 22:37

反擊！華為在美提起訴訟 批「用立法代替審判」

2019-05-29 10:00

台股ADR除日月光外全倒 聯電大跌6.93％

2019-05-29 08:11

美封殺華為 中國指控濫用WTO國家安全例外條款

2019-05-29 08:43

300萬本英護照大方送 脫歐大將向歐洲人釋善意

2019-05-28 13:33

憂美中貿易戰拉長 美股開高收低道瓊跌237點

2019-05-29 06:11

貿易戰升溫 衝擊亞洲塑膠業

2019-05-29 00:21

2死17傷！日男持刀無差別攻擊小學生 犯後自盡

2019-05-29 00:07

打撈新進度！ 日防長：尋獲失事F-35A引擎與主翼

2019-05-28 13:20

陸補貼企業金額創新高 恐影響美中貿易談判

2019-05-28 23:46

日防衛大臣：尋獲失事F-35發動機及主翼零件

2019-05-28 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top