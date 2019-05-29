誰是下任歐盟主席？梅克爾挺德國人 馬克宏要會說法語

2019-05-29 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



歐盟各國領袖28日舉行歐洲議會選舉之後的首次非正式餐會，討論歐盟未來五年的新領導人選，但歐洲兩大巨頭德國總理梅克爾和法國總統馬克宏，對於接替容克的歐盟執委會主席人選意見相左。

馬克宏在餐會後表示，他現階段不會說出他屬意的人選，但希望由具有個人魅力的兩位男士和兩位女士出任歐盟未來五年的要職。

梅克爾則希望由新歐洲議會的最大黨團、中間偏右的人民黨中的德國基民黨議員韋伯（Manfred Weber）出任歐盟執委會主席。

容克將於10月底卸任，歐洲央行總裁德拉吉和歐盟外交和安全政策高級代表莫格里尼也將在10月底卸任，歐洲理事會主席圖斯克則在11月底卸任。歐盟各國領袖在餐會上決定，將於6月20日、21日下次高峰會時決定繼任人選，七月送交歐洲議會通過。

過去歐洲議會由人民黨和中間偏左的社會與民主進步聯盟長期把持，最大黨團人民黨實際擁有歐盟執委會主席的優先提名權，2014年人民黨就推出容克為候選人。

但這次歐洲議會選舉，人民黨和社會與民主進步聯盟席次都大減，兩黨聯合起來首次未過半，失去多數優勢。人民黨從217席減至180席，雖仍為最大黨團，但韋伯想出線的難度增高。

馬克宏的共和前進黨加入歐洲議會自由派的歐洲自由暨民主聯盟（ALDE）後，該聯盟成為議會第三大黨，馬克宏與同一聯盟的西班牙社會黨總理桑切斯27日已在巴黎會面密談，有意打破由最大黨團優先提名候選人的慣例。

馬克宏在高峰會前表示，他不會談論主席人選，但他提了三個人的名字，不包括韋伯。

馬克宏表示，他希望歐盟未來五年由「最有魅力、創意和能力」的人領導。

他說：「有些人希望歐盟執委會和理事會主席的鋒芒不要蓋過國家領袖，我不是其中之一。我很重視性別平衡，我們會提名兩男兩女。」

梅克爾在會後表示，她支持韋伯，但其他人顯然有他們屬意的候選人。

法國官員說，韋伯缺乏擔任歐盟和德國全國性行政首長的歷練，而且他不會說法語。

他們說，馬克宏未必會提名法國人出任執委會主席，但會說法語是反映歐洲語言多樣性的重要條件。