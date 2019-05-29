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日本隨機殺童案 兇持30公分菜刀一秒砍一個

2019-05-29 08:35聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本神奈川縣川崎市昨早發生隨機殺人事件，兇嫌專對小學生下手，造成2死17人輕重傷。行兇男子隨後刺傷自己頸部身亡。日本警方表示，兇嫌手持30公分長的柳刃刀，整個行兇過程僅十數秒，等於一秒砍一人。

日本警方在昨天晚間鎖定兇嫌為51歲的岩崎隆一，也住在川崎市內，距離行兇地點相隔一個車站。

事發發生在昨天上午7時40分左右，據現場目擊者描述，岩崎雙手持刀靠近天主教明愛(Caritas)小學校車乘車處，對排隊等候校車學生大喊「殺了你們」，隨即看到學童們紛紛倒地，現場響起學生驚叫哭喊聲，有人不斷哭喊爸爸、媽媽。兇嫌在聽到旁人遏止聲後，往登戶車站方向離去，並持刀朝自己自己頸部刺下。

總共19人遭刺送醫，包括17名小學生與2名大人，受傷部位集中在頭部、肩頸一帶。其中，11歲的小六女生栗林華子、接送小孩上學的外務省職員小山智史兩人因頸部刀傷深，傷重不治。兇嫌在送院後也確認死亡。

據NHK等報導，警方表示，岩崎從背後朝小山下手，之後在短短十數秒之間移動約70公尺，逐一刺殺排隊的小學生。岩崎雙手各持一把柳刃刀，不論哪一把刀刃長達30公分，柳刃刀通常拿來切生魚片，十分鋒利；而在岩崎的背包中，還有用襯衫包裹的兩把菜刀。警方認為岩崎有可能抱著強烈殺意，是有計劃行兇，已經前往他的住家展開搜索。

今天早上許多民眾前往帶著鮮花、飲料等前往事發現場為亡者祈福。

日本政府今日將緊急召開相關部會因應會議，由日本首相安倍晉三親自主持。安倍昨日已經對文部科學大臣柴山昌彥及國家公安委員長山本順三下達指示，要求迅速查明整起案件，並研議確保所有中小學上下學的安全體制。

日本神奈川縣川崎市昨早發生隨機殺人事件，兇嫌專對小學生下手，造成2死17人輕重傷...
日本神奈川縣川崎市昨早發生隨機殺人事件，兇嫌專對小學生下手，造成2死17人輕重傷。 圖擷自NHK
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