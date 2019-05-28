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誰是下一任「歐盟主席」？法德分歧中冒出的黑馬

2019-05-28 21:22香港01 記者葉德豪／報導

歐洲議會選舉結果塵囂落定，傳統中間偏左、偏右兩大黨盡皆失勢。歐盟行政機構「歐盟委員會」的主席人選之爭旋即展開。

屬於親歐自由派的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與西班牙社會黨總理桑切斯（Pedro Sanchez）周一（27日）就已在巴黎愛麗舍宮會面密談，預先就主席人選統一戰線。

歐盟28國領袖周二（28日）晚亦會在晚宴上討論委員會主席人選。

在歐盟建制掌權十多年的歐洲人民黨（EPP），一直與中間偏左的歐洲社會黨（PES）共同把握歐洲議會多數。人民黨在2004年實質上從歐盟各國領袖手中搶奪了歐盟委員會主席的優先提名權；在2014年更訂立了「議會最大黨推舉主席」的慣例。

由於德國執政「基民盟—基社盟」（CSU-CDU）在人民黨影響力極大，因此歐洲議會各派所推舉的委員會主席人選也是德文「Spitzenkandidat」稱呼。

不過，此次人民黨與社會黨雙雙失勢，屬於親歐自由派的歐洲自由民主黨團聯盟（ALDE）卻在馬克龍加入之下，成為了第三大黨，迫得前兩者不得不與ALDE合作。

歐洲人民黨的歐盟委員會主席人選韋伯，原該是「順風順水」，如今其主席大志卻是「凍過...
歐洲人民黨的歐盟委員會主席人選韋伯，原該是「順風順水」，如今其主席大志卻是「凍過水」。（路透社） 翻攝自香港01
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委員會人選見「法德不和」

問題於是就來了：馬克龍一直反對「Spitzenkandidat」的制度，而ALDE在選後就發表聲明，指出議會權力平均的改變，要反映在委員會主席人選上，強調人選要能得到多數支持，並要「跨越黨派」，暗示ALDE將不會讓人民黨屬意的人選、德國基社盟政客韋伯（Manfred Weber）順利當上主席一職。

然而，德國基民盟總理默克爾（Angela Merkel）屬意的接班人、現任基民盟黨主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer），在選後卻聲言繼續支持韋伯。

配合卡倫鮑爾早前高調反對馬克龍的歐盟改革主張，又提議取消歐洲議會在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的第二會址，歐盟委員會主席之爭勢將成為「法德同盟」的另一道裂痕。

馬克龍周一在愛麗舍宮迎接到訪的西班牙總理桑切斯，密談下屆歐盟委員會主席人選。（路...
馬克龍周一在愛麗舍宮迎接到訪的西班牙總理桑切斯，密談下屆歐盟委員會主席人選。（路透社） 翻攝自香港01
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下屆主席的四大熱門

根據英國賭盤的數據，雖然韋伯當選主席機會依然最高，不過卻另有三大人選緊隨其後。其一，是社會黨荷蘭籍的現任歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）——如果「最大黨推舉人選」的慣例要被打破的話，社會黨雖然不是最大黨，卻並非沒有機會成為取悅各派的選項。

其二，就是歐盟國際政治明星、手握大企業反壟斷生殺大權的歐盟競爭事務專員維斯特加（Margrethe Vestager）。她曾迫令蘋果公司（Apple）補交170億歐元稅款，又連續三次以反壟斷之義向Google罰款超過90億歐元。特朗普就曾指她是「憎恨美國的稅收女」。

同時，來自丹麥的維斯特加，更是馬克龍所屬的ALDE成員，有望獲得馬克龍支持。而維斯特加自己也在選後發言，指「民眾此次投票，就是要打破寡頭壟斷」，似乎是想為自己造勢。

最後的一位，卻是在議會選舉後保持緘默、在賭盤卻赫然排在韋伯之後的歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）。巴尼耶近三年來一直主導歐盟與英國的脫歐問題談判。面對歐盟內部各國的不同利益，巴尼耶保持對英國的「統一戰線」，不讓盟內分歧浮上枱面；面對英國國內政治的多變，他也穩守歐盟的基本立場，在談判桌上佔盡上風。

曾因Google濫用Android主導性市場地位而下達50億歐元罰款的歐盟競爭事...
曾因Google濫用Android主導性市場地位而下達50億歐元罰款的歐盟競爭事務專員維斯特加。（路透社） 翻攝自香港01
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歐盟本位思想　正合巴尼耶主張

雖然巴尼耶以英國脫歐談判為人熟知，他卻是從2000年代以來，就一直推動歐盟成為國際政治一大權力中心的政治人物。他在十數年前，就已主張歐盟要嚴格審視外國投資，又傾向放鬆歐盟境內企業的整合，以增強競爭力，並且要禁止單向對外國開放歐盟採購市場。

當時，這些以歐盟為本位的主張，幾乎無人想聽；如今卻逐漸成為歐盟領袖的共識——例如法國阿爾斯通（Alstom）與德國西門子（Siemens）的鐵路業務合併，年初時遇上「反競爭」憂慮而失敗，就惹來法德兩國財長公開反對，要求歐盟國家要重新審視其產業政策。不過，巴尼耶早在2002年就支持類似的歐盟巨企合併。

如今歐盟本位思想的政治風向，卻正好吹向巴尼耶一直以來對歐盟未來的想像。而巴尼耶本人近月來也馬不停蹄，四出發表演說，從環保政策、移民問題、經濟整合、技術革新、加強歐盟的獨立防衛能力等，無所不包，遠遠超過他目前歐盟談判代表的職責範圍。

來自法國的巴尼耶，似乎甚有當年法國戴高樂將軍（Charles de Gaulle）「偉大政治」（politique de grandeur）的全球性雄心，卻少有當中的「法國中心」思想，而代以歐盟主要國家為核心。在目前中美兩大勢力核心的G2格局中，巴尼耶的願望大概是成為G3國際格局的推手，將歐盟逐漸建設成世界另一權力核心。

德國總理默克爾在歐洲議會選舉後，只表示希望歐盟各國領袖儘快決定委員會主席提名人選...
德國總理默克爾在歐洲議會選舉後，只表示希望歐盟各國領袖儘快決定委員會主席提名人選，卻未有確實明言支持人民黨的韋伯。（路透社） 翻攝自香港01
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此等願景，其實與馬克龍的「歐盟重生」理想，同出一轍。

政治新形勢下的「黑馬」？

屬於歐洲人民黨的巴尼耶，2014年敗於長袖善舞的現任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）之手，在此次歐洲議會人民黨推舉人選中，又將提名機會拱手相讓於德國巴伐利亞的韋伯。

有傳馬克龍見狀就曾邀請巴尼耶主持其「共和前進黨」（LREM）的歐洲議會選戰，卻被後者婉拒。

照目前歐盟政治形勢看來，這位主張與馬克龍相近、同是法國人，卻隸屬歐洲人民黨的政治人物，也許會是歐盟委員會主席人選中最能調和各方勢力的「黑馬」人選。

當然，議會選戰才剛結束，歐盟領袖最晚需在9月正式提名主席人選，未來也許還有3、4個月的談判期。這隻「黑馬」能否乘着歐盟本位思想的政治風向，坐上其屢試未得的歐盟委員會主席之位，着手推進其G3格局的想像，實在值得讀者細心留意。

延伸閱讀：

歐委會主席人選有分歧？　馬克龍與默克爾不咬弦

珠穆朗瑪峰再奪1命增至11死　倖存者：「門外漢」害人害己

文章授權轉載自《香港01》

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