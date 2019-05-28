影／日男當街砍殺學童 目擊者：孩子們嚇到動不了

2019-05-28 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



日本神奈川縣川崎市28日早上發生男子持刀隨機砍人事件，一名男性為了保護學童而被刺4刀喪命，一名12歲女童也不幸死亡，行凶男子隨後自砍頸部，送醫不治，另有17人受傷，多為臨近小學的學童。

事發地點位在小田急線登戸站不遠處的登戸第一公園旁，日媒報導，一名上班族男性當時人在公園內，先是聽到有學生大叫，於是往聲音方向看過去，然後就見到一名男子在車站旁，手拿著刀大喊「我要殺了你」，身旁倒了約8名兒童。

附近居民指出，登戶第一公園是私立天主教CARITAS小學校車接送小朋友的地點，所以通勤時間都會有很多小學生在這裡排隊等車。一名住在案發現場附近的女性表示，親眼見到孩童尖叫哭泣，大家都驚嚇過度不知所措，自己也不知道能為他們做些什麼。

《BBC》報導指出，CARITAS小學校車駕駛看到嫌犯靠近正在排隊等上校車的學生，不但拿刀攻擊他們，隨後還登上校車，繼續砍人。

川崎市消防局接獲報案，說「街上有人在砍小學生」。根據《NHK》報導，共有19人被砍、幾乎都是頭部與胸部受傷，其中17人是小學生，1名12歲女童因傷勢過重，送醫不治死亡。

另外還有一對成年男女也被刺傷，據消防局人員表示，39歲男子是當時在現場女童的家長，為了保護女童被刺了4刀而喪命。40多歲女子則是傷勢嚴重，經送醫治療後已轉入加護病房。

警方到場後共找到2把刀子，40多歲嫌犯在行兇後自刎，由警方戒護送醫後身亡，犯案動機不明。