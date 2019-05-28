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以國聯合政府難組 納坦雅胡得協調2黨

2019-05-28 18:02台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

以色列聯合政府難組閣，納坦雅胡只剩下最後不到48小時！以色列議會大選雖然早已落幕，確定由納坦雅胡手握組閣權，但他所組織的右翼聯盟卻因聯盟中2個黨派對法案看法相左，難以達到共識組閣，對納坦雅胡來說，少了任何一黨就無法取得過半席次，他只能盡力在法定的組閣期限(29日)前完成2黨調停，否則該國議會將重選。

右翼內部聲音不一致

根據《德國之聲》報導，以色列28日傳出總理納坦雅胡的聯合政府組成仍「難產中」，議會大選結束後，拿下35席的聯合黨聯手右翼政黨取得組閣主導權，然而，聯合黨聯盟裡的2黨卻因為一項法案看法不同而鬧不和。

起因是聯合黨聯盟中的極端民族主義政黨、「以色列是我們家園」黨魁利伯曼要求，新政府得通過猶太教徒服兵役相關法案，此要求受到同屬右翼陣營的極端正統猶太黨的反對，雖然以色列是我們家園黨僅獲得5席，而正統猶太黨擁有16席，但對聯合黨聯盟來說，少了任何一黨他們都只有不足過半的61席，因此對納坦雅胡來說，想組成聯合政府只能想辦法調停雙方。

納坦雅胡仍有信心組閣

依照該國法律，組閣最後期限訂在29日，意指留給納坦雅胡的時間已經不多，但據《紐約時報》報導，納坦雅胡仍是信心滿滿，他說：「幾個小時內就可以完成很多事，很多看法與認知都能被協調。」該報分析師認同納坦雅胡所言指出，該國還沒有組閣失敗過的經驗，而這也非納坦雅胡領軍的右翼陣營首次協商。

不過，以色列政治權威迪斯金表示，雖然這次很可能與過去雷同，只是右翼陣營內部黨派針對部分涉及黨派利益的法案進行談判，才會上演協商僵局，但他仍認為結果也可能組閣失敗，大概是50、50的機率。

此外，場外也發生與美國總統川普有關的言論，川普僅表達以色列聯盟能成功組成，並期待與好友納坦雅胡共同商討著未來政策佈局，這樣的推文被認為是「影響以色列內政」，認為川普所言意在帶風向，增加納坦雅胡組閣成功的機率。

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