巴西幫派到監獄仍能鬥 2天內傳55死

2019-05-28 16:25 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



巴西各地監獄都發生囚犯內鬥暴動，2天內共55人死亡！繼日前亞馬遜州首府監獄發生15名囚犯因內鬥而死後，28日暴力事件蔓延到另外3座監獄，共計造成40人死亡、且死因都是窒息。亞馬遜州長利馬表示，巴西監獄暴力問題與囚犯過多、難以控管密不可分，隨著強人總統波索納洛將推嚴刑峻法，預計入監囚犯數增加，必須盡快處理。

暴動原因是囚犯內鬥

根據《半島電視台》報導，當局指出，巴西近期2天內於4座監獄總計有55名囚犯死亡，最多死亡數發生在亞馬遜州首府瑪瑙斯的監獄，據該監獄的聲明，28日發現死亡的囚犯死因都是窒息，初步已排除謀殺，幾乎所有證據都指向囚犯內部的暴力相向。

據《紐約時報》報導，里約官員在調查後表示，這應該是巴西各大毒品派系間的暴力衝突，由於從26日爆發的內鬥開始蔓延，但這幾個監獄都在鄰近地區，應該是各幫派為了巴西北部走私毒品的路線而爭鬥。

對監獄掌控不足

先不論這些幫派在監獄外的行為，光論在監獄內都能進行有組織的內鬥，而監獄人員卻要等事情告一段落才有辦法瞭解傷亡數，無法做到提前遏止，能看出巴西當局對監獄的管控能力嚴重不足。

類似事件在過去也是層出不窮，亞馬遜州的監獄於2017年1月也爆發過一次大型內亂，當時暴力衝突持續近20小時，高達56人死亡，暴動幾乎都是仰賴著赤手空拳；除此之外，監獄內的毒品交易與情報交易也是時有所問。

對此，亞馬遜州長利馬聲明掌控監獄難度之高，他指出，過去10年內巴西的囚犯數字從2008年的45萬人飆漲到去年估計的84萬人，但該國監獄卻只能容納40萬人，更遑論管理者的數目遠遠不足囚犯數，隨著波索納洛的新法推行，囚犯數只會增不會減，如何控制與幫派勢力盤根錯節的監獄是該國當局得儘速思考的議題。

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