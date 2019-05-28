歐洲議會選舉 多國政權岌岌可危

2019-05-28 14:42 世界日報 編譯中心／綜合27日電



歐洲議會選舉26日落幕，多國執政黨遭受重創。德國執政聯盟得票率是參加歐洲議會選舉以來最差；法國極右派政黨「國民聯盟」壓過總統馬克宏所屬的「共和前進黨」，主席雷朋促馬克宏解散國會；希臘執政黨也因選舉遇挫，總理齊普拉斯要求下月提前舉行國內大選。

德國執政聯盟 陷生存危機

德國總理梅克爾的基督教民主黨和執政夥伴社會民主黨，得票率都是該黨參加歐洲議會選舉以來最差。由於選民對全球暖化恐懼加深，綠黨拿下100多萬張選票，得票率比五年前上次歐洲議會選舉提升一倍，其中不少是原本支持基民黨和社民黨的年輕選民，成為德國在歐洲議會第二大黨。

梅克爾的執政聯盟存亡問題再次浮上檯面，聯合政府27日開會商討處理危機。德國「明鏡周刊」說，「這樣的不確定性可能隨時導致執政聯盟破裂。基民黨和社民黨都是極為不穩定的政黨。社民黨黨魁那勒斯一旦失勢，執政聯盟會馬上陷入生存危機。」

雷朋復仇 促馬克宏解散國會

在法國方面，極右派的「國民聯盟」一如民意調查預測，壓過總統馬克宏所屬的「共和前進」取得領先地位，主席瑪琳雷朋26日表示，選舉結果意味選民對馬克宏的「民主譴責」，投的是反對馬克宏的有效票，馬克宏應解散國民議會，選出一個更能代表民意的國會。

在2017年總統選舉中，瑪琳雷朋與馬克宏呈對決態勢，當時不少選民對極右派抱持疑慮，最後是馬克宏當選總統，雙方在這次歐洲議會選舉再次對決。費加洛報政治社論主筆塔巴德分析，部分極端保守選民投票是為了「懲罰」馬克宏，這些票都流向國民聯盟；對馬克宏來說，雖然「共和前進」這次落後於國民聯盟，但他還有三年任期可以做出改變。

希臘 大選提前至下月舉行

至於希臘的部分，總理齊普拉斯27日表示，有鑑於執政黨在歐洲議會和國內選舉遭受重創，他將請總統帕夫洛波洛斯下月提前舉行大選。希臘媒體報導，選舉可能會在6月30日舉行。