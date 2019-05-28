「思維轉向大選」 美日貿易協議 川普喊8月搞定

2019-05-28 13:27 世界日報 記者 世界日報 記者 蔡佩芳 ╱東京27日電



川普總統27日與日本首相安倍晉三舉行領袖會談，川普一開始便表示「我想(美日貿易談判)8月能有好消息公布」，強烈暗示日方夏天選舉過後就會要求完成談判。外界原預期兩人將展示前所未有強大的美日同盟，但貿易分歧陰影仍揮之不去。

安川會3小時 聚焦3議題

川普以令和新時代首位國賓身分訪問日本，27日覲見日本新天皇德仁夫婦、出席宮中晚宴；近午美日峰會後，川普與安倍舉行聯合記者會。川普表示，他與安倍將商討三項重要議題：分別是防衛（軍事）、貿易與北韓問題。領袖會談採一對一進行，隨後工作午餐也僅少數核心幕僚同席，總計會談長達近三個小時，比原本預期的延長了一個小時。

川8月結論說 安倍卻避答

川普27日在美日峰會上表示，美日貿易談判「8月能有重大發表」。不過，對於川普的「8月結論說」，安倍在聯合記者會中迴避了相關問題。

官房副長官西村康稔會後答覆日本記者團，表示兩位領袖並未達成共識；時事通訊引述政府人士說法，稱8月簽署絕對不可能。

安倍TPP底線說 川普也無視

在聯合記者會中，安倍答覆日本記者詢問，表示日本農產品市場開放幅度，將以去年9月發表的美日聯合聲明為基礎進行協議，以TPP（跨太平洋夥伴協定）水準為上限。但由於美國已退出TPP，川普說，美國不受TPP的拘束，「TPP與美國完全無關」。

川普表示，美日必須及早改正貿易不平衡的情況，他提到透過軍售消弭貿易失衡。

日本媒體分析，川普已強烈暗示要求美日貿易協議迅速談妥，他訪日期間展現出對農產品格外重視，顯示農業團體壓力令川普備感焦慮，川普的思考已完全轉向明年的總統大選。

川普28日上午將與安倍共同視察神奈川縣自衛隊橫須賀基地，並登上即將進行航艦化的日本最大級護衛艦加賀號，此舉被視為向加強海洋活動的中國大陸所發出的訊號；下午搭機離日，結束四天三夜訪日行程。

安川各自表述 談判有硬仗

對於川普的「八月結論說」，安倍在聯合記者會中迴避了相關問題。官房副長官西村康稔會後答覆日本記者團，表示兩位領袖並未達成共識；時事通訊引述政府人士說法，稱八月簽署絕對不可能。

川普廿六日透過推特表示，美日貿易談判的結論將待七月日本參議院選舉結束之後，似乎顧慮與安倍的交情，不希望衝擊安倍政權的選情；但從川普美日峰會上的發言，日本在對美貿易談判將有一場硬仗。