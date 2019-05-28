制裁伊朗？川普否認立場鬆動、不會更換政權

2019-05-28 13:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合27日電



川普總統27日在東京與日本首相安倍晉三共同舉行的記者會上，否認對伊朗立場放軟，強調「不會更換政權」，但伊朗必須放棄核武；川普同日會見遭北韓綁架的日本家屬，稱會與日方合作讓離散親屬團聚。

川普說：「我們並不是要尋求改變政權，我想澄清這點，我們尋求沒有核武。」

川普政府對伊朗的種種舉措讓眾人關切川普是否要對伊朗動武，始於退出前總統歐巴馬政府與伊朗等七國簽訂的核子協定、在中東部署航母打擊群和B -52轟炸機，甚至授權對伊朗宿敵沙烏地阿拉伯的數十億元軍售。

宣布角逐總統大選黨內提名的前德州國會眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)等部分民主黨人關切川普的行為是否會導致戰爭，且質疑情報單位解讀伊朗準備冒犯，致美方需派兵抵抗的解讀是否正確。

美日峰會重點部分聚焦改善美伊關係的可能；川普形容安倍「與伊朗關係非常好」，可能成為美伊談判的舞台，「相信伊朗會想要談，若他們要談，我也會談；沒有人想看到可怕的事發生，尤其是我」。

美伊情勢本月劍拔弩張，伊朗揚言若制裁未在7月解除，將退出部分核子協定；川普19日推文：「若伊朗想打，將正式告終，別再威脅美國。」

卡內基國際和平基金會(CEIP)伊朗專家沙賈波爾(Karim Sadjadpour)說：「川普在日本的發言顯示，他對伊核協議的癥結在於此協議由歐巴馬簽署；考量川普想要公開峰會和對伊協議，伊朗可與川普簽署更好的協議，但伊朗最高領袖的驕傲和不信任讓他寧願再被制裁一年，也不願與川普簽新協議。」

川普同日會見遭北韓綁架的日本家屬，家屬會後感謝川普慰問，稱川普「似乎認真思考突破爭議困境」。

安倍重申願意無條件會晤金正恩解決綁架問題，川普支持日朝峰會，但雙方尚無計畫。

北韓坦承綁架13名日本人，但日本指北韓綁架17位公民赴朝訓練特務；五名被綁架的日本人2002年獲釋，北韓稱另八人死亡，否認綁架另四人；隨著歲月流逝，許多受害者及其家屬再見到摯愛家人的時間所剩不多。