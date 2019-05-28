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政策減少移民 紐西蘭勞動力短缺

2019-05-28 13:19台灣醒報 記者林綺薇╱台北報導

紐西蘭打工機會變少了！紐西蘭政府自2017年起，為提供紐西蘭當地民眾工作機會而實施嚴格的工作簽證機制，減少了外國勞動力，卻造成當地特定產業人手不足的窘境。

根據《路透社》報導，2017年紐西蘭總理阿爾登上台執政，祭出政策以限制移民與打工度假人數，預計2021年移民人數將從2017的72400人減少至29000人。經濟學家表示，勞動力的空缺源於紐西蘭人對農業、餐館酒吧與其他專業技術，如建築業等工作興趣極低，因此外國勞動力減少將嚴重衝擊這些當地產業。

不只皇后鎮上的餐廳因找不到員工而紛紛歇業，人力短缺對於紐西蘭的農業更是一大打擊，據《Newsie》報導，政府增加外國人簽證限制，加上紐西蘭本地人口面臨高齡化，不論是正式員工或是臨時工人數都遠遠不足，難以應付水果產季，如4月中旬奇異果盛產，必須以人工採收卻缺少3800名工人，在職員工疲於應付，嚴重影響企業發展。

政策改革

紐西蘭園藝頁相關機構呼籲政府從教育著手，將在職訓練與教育結合，連結員工與雇主，除增進本地年輕人的農業知識與技術，更重要的是培養對農業有興趣、願意長期投入的人才。此外，甚至不排除外國人可根據移民簽證，直接申請成為紐西蘭公民的可行性，以解決外國臨時工流動率高的問題。

紐西蘭社會發展部先前曾提出「勞動利發展計劃」，紐西蘭人從初中開始可接受職業培訓，延長當地民眾的職業生涯。移民部長也表示，移民數量將在2021年前回升至44000人以上，未來將以吸引特定技術與商業專業人才為主，並持續推動紐西蘭農業改革，以減少人力依賴。

政策減少外國勞動力，卻造成紐西蘭重要產業缺工(photo by pixabay)
政策減少外國勞動力，卻造成紐西蘭重要產業缺工(photo by pixabay)
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