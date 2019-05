塞爾維亞放手科索沃 國內反喪權辱國

2019-05-28 13:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「是時候認清科索沃的獨立地位。」塞爾維亞總統莫切奇27日在國會表示,塞爾維亞現在沒有辦法對科索沃進行抵制,不如放手讓科國獲取更高國際地位,對塞國與歐盟的相處也更有利。不過反對黨聲稱總理喪權辱國,此時拋出議題,只是想遮掩他打壓新聞自由跟政府貪污頻傳的醜聞。

塞國須面對現實

根據《歐洲新聞網》報導,莫切奇在國會表示,他們希望能夠跟科索沃展開高峰會,商討兩國關係正常化的方向。他提到,除了醫院跟學校,他們對科索沃的領土其實已經沒有實質影響力,倒不如根據現況,改善與科國的外交關係,並藉此跟歐盟等西方國家增進關係。

自南斯拉夫分裂後,塞爾維亞與科索沃長年來宗教、種族紛爭不斷,1999年的科索沃戰爭,因為北約的介入才避免科國遭塞國入侵。雖然2013年在歐盟協助下,雙方有達成和解的協議,不過之後塞國也無意遵守,持續在國際場合抵制科索沃。

科國則在去年對塞國進口品加徵100%關稅,雖然對塞國影響不大,但莫切奇希望在釋出善意後,科索沃可以取消關稅,讓之後的事更好談判。《歐洲新聞網》分析,塞國雖然與中、俄交好,但也希望能拉攏歐盟,讓自己國家能參與更多歐洲事務。

遭質疑遮掩醜聞

根據《巴爾幹視界》先前報導,北約總指揮官法戈受訪時表示,希望塞國能跟科國達成協議,才有助區域穩定。不過莫切奇的聲明在國內引發各種批評:反對黨認為他只是想藉此轉移其打壓媒體跟政府的貪汙醜聞,國內民族主義份子也認為他根本是叛國行為,只是想要取悅歐盟。

塞爾維亞總統莫切奇表示,塞國需跟索國關係正常化才有助國家利益,但這引發國內反對黨強烈不滿。(Photo by Franz Johann Morgenbesser on Flickr under C.C License) 分享 facebook

