敘利亞內戰難息 叛軍籲土耳其提防

2019-05-28 13:23 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



敘利亞內戰可能波及土耳其！近日敘利亞阿賽德政府在該國西北部伊德利卜城掃蕩該國叛軍，掌握當地的反抗軍官員受訪時呼籲土耳其能幫助叛軍，否則若敘利亞與俄國聯手轟炸該國邊境恐將波及土耳其。由於敘利亞叛軍組成複雜，雖然俄、土有聯手打擊部分叛軍，但土國也有支持敘利亞境內其他武裝勢力，敘利亞的情況未來只會更加複雜。

根據《半島電視台》報導，隨著敘利亞政府軍的掃蕩力道加強，掌控伊德利卜城的反抗軍官員希拉爾表示，土耳其以前還可以穩定當地局勢，可是阿薩德政府的空中轟炸逐漸增強，以土耳其現有的軍事安排，無法保護當地受土國支援的軍隊，而且轟炸力道增強也會波及到土耳其本身。

敘、俄轟炸會波及土

因此，他呼籲土耳其能幫助當地反抗軍加強佈防領空，避免敘、俄的戰機飛進來對他們轟炸，如果土耳其沒辦法幫忙，他們最好也要做好被空襲波及的準備。

《半島》分析，土、俄兩國去年在9月雖在俄國索契達成「索契協議」，要讓敘利亞境內的「沙姆解放組織」解除武裝，不過兩國在這之後卻出現許多紛爭：俄國宣稱敘利亞境內有恐怖組織，要土耳其加強掃蕩力道。不過土耳其近日也批評敘利亞政府的軍事行動過火，反而超出索契協議規定的範圍。

《法蘭西24》曾報導，土耳其當局曾公開宣布，要敘利亞停止在北部邊境的大轟炸，他們認為敘利亞空軍轟炸的程度遠超過掃蕩叛軍所需。由於當地叛軍組成複雜，土國雖有跟敘、俄聯手打擊如庫德族等組織，但土耳其為了邊境穩定等理由，也有支持其他邊境武裝。這也讓外界擔心敘利亞內戰問題在IS被驅散後，反而會更加複雜難解。

敘利亞邊境反抗軍近日呼籲土耳其介入，以防內戰擴大為區域戰爭。（Photo from Wikipédia） 分享 facebook

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