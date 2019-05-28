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日本神奈川小學生隨機砍殺案釀16傷3死 兇手死亡

2019-05-28 11:21聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

今天早上在神奈川縣川崎市小田急線登戶站附近發生持刀亂砍事件，據最新資訊，共造成16人受傷，其中一名小學女生、30歲男子重傷不治確認死亡。在現場制伏可能為行兇者的男子也在到院後確認死亡。

上午7點45分前後，警方接獲通報稱神奈川縣川崎市小田急線登戶站靠近登戶第一公園的路上有多人被刺傷。

根據NHK最新資訊，總共16人遭刺，其中包括6、7歲的小學生13名，以及3名大人。其中一名30歲男性與小學女生身受重傷，到院時心肺停止沒有生命跡象，兩人稍後都確認死亡。警方在現場制伏可能為行兇者的男子，男子約在50歲左右，就住在川崎市內。該男子自己持刀朝頸部刺下重傷，送醫院後也確認死亡。

事發現場在登戶站往西約200公尺的住宅區，靠近登戶第一公園。登戶第一公園是學童接駁巴士的集合地點，事件發生時正好是上學時間。據警方表示，目擊者說行兇男子雙手持刀一一攻擊小學生。警方在現場發現兩把菜刀。

附近居民表示，早上聽到消防車聲音，他一走近現場便看到一名男子倒在血泊之中。事發現場附近是小學的巴士站牌，好幾名小學生倒地，書包也散落一地。距離小學巴士站牌約20公尺處市營巴士的站牌也有一名男子渾身是血倒在地上。居民表示，這裡平常是個寧靜的地方，竟然發生這樣的事件，讓人不寒而慄。

美國總統川普上午前往神奈川縣橫須賀港視察日本海上自衛隊加賀號時，也對這起事件表示哀悼。

圖擷自NHK
圖擷自NHK
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