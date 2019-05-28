知名政治學者假造川普發言 被本尊逮到了
知名政治學者、歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）日前在推特上引用美國總統川普的發言，但川普實際上沒說過這樣的話，被川普本人逮個正著。
布雷默周日（26日）推文：「川普總統在東京說：『金正恩比無精打采的拜登精明，而且會是更好的總統。」
布雷默模仿川普的語氣，看上去像是直接引用川普的話，許多人未查證就轉推，包括加州民主黨籍聯邦眾議員劉雲平，以及CNN的作者安納．納瓦羅（Ana Navarro-Cárdenas）。
川普周一（27日）早上推文：「人們以為他們可以隨便亂說，也不會有事。真應該修訂誹謗法，讓假新聞媒體負起法律責任！」
這件事起於北韓當局與民主黨總統初選參選人拜登的口水戰。川普附和北韓的說法，他告訴記者：「金正恩表示，拜登是低智商的人，我想我同意他的看法。」
川普並在周日（26日）推文：「北韓發射了一些小武器，讓一些我的人，以及其他人感到不安，但我除外。我對金委員長會遵守對我的承諾有信心&他說沼澤人拜登是低智商的人，讓我會心一笑。這也許是對我傳達訊息？」
布雷默起初為自己的推文辯護，他寫道，他認為他的推文明顯滑稽可笑，而且沒有不當。
他寫道：「尤其在推特上，人們自動擁護政治同溫層的人，這是重點。」
不過，在媒體大肆報導後，布雷默為他的推文道歉：「我昨天的推文提到川普認為金正恩當總統比拜登來得好，是開玩笑。我應該說得更清楚。我道歉。」
.@ianbremmer now admits that he MADE UP “a completely ludicrous quote,” attributing it to me. This is what’s going on in the age of Fake News. People think they can say anything and get away with it. Really, the libel laws should be changed to hold Fake News Media accountable!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月27日
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