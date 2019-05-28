知名政治學者假造川普發言 被本尊逮到了

2019-05-28 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默。取自臉書 分享 facebook

知名政治學者、歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）日前在推特上引用美國總統川普的發言，但川普實際上沒說過這樣的話，被川普本人逮個正著。

布雷默周日（26日）推文：「川普總統在東京說：『金正恩比無精打采的拜登精明，而且會是更好的總統。」

布雷默模仿川普的語氣，看上去像是直接引用川普的話，許多人未查證就轉推，包括加州民主黨籍聯邦眾議員劉雲平，以及CNN的作者安納．納瓦羅（Ana Navarro-Cárdenas）。

川普周一（27日）早上推文：「人們以為他們可以隨便亂說，也不會有事。真應該修訂誹謗法，讓假新聞媒體負起法律責任！」

這件事起於北韓當局與民主黨總統初選參選人拜登的口水戰。川普附和北韓的說法，他告訴記者：「金正恩表示，拜登是低智商的人，我想我同意他的看法。」

川普並在周日（26日）推文：「北韓發射了一些小武器，讓一些我的人，以及其他人感到不安，但我除外。我對金委員長會遵守對我的承諾有信心&他說沼澤人拜登是低智商的人，讓我會心一笑。這也許是對我傳達訊息？」

布雷默起初為自己的推文辯護，他寫道，他認為他的推文明顯滑稽可笑，而且沒有不當。

他寫道：「尤其在推特上，人們自動擁護政治同溫層的人，這是重點。」

不過，在媒體大肆報導後，布雷默為他的推文道歉：「我昨天的推文提到川普認為金正恩當總統比拜登來得好，是開玩笑。我應該說得更清楚。我道歉。」