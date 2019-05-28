強大極右派歐洲議會黨團「短期內不會出現」

2019-05-28 00:16 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



歐洲議會選舉初步計票結果顯示，極右政黨雖然在競選時聲勢高漲，但選後席次增加的程度不如預期。英國衛報指出，整體而言，歐洲議會的意識形態會稍稍向右移動，但這不會危及歐盟運作，而且由於各國極右政黨對關鍵議題看法不一，很難在歐洲議會聯合行動。

匈牙利反移民總理奧班的青年民主黨，得票率超過五成。義大利副總理兼內政部長薩爾維尼的聯盟黨，拿下最多選票。法國極右派瑪蘅．雷朋的國民聯盟，以些微優勢得票領先。

雖然許多歐盟國家的傳統大黨得票率降低，但這些流失的選票並未全數轉向極右或民粹政黨，綠黨和其他支持歐盟的政黨表現亮眼。

匈牙利布達佩斯智庫「政治資本」負責人克里科說：「歐洲議會的立場會稍微向右移動，但這不會危及歐盟運作。支持歐盟的勢力在這場選舉中也有斬獲。」

薩爾維尼選前曾號召歐洲所有反移民極右政黨，在歐洲議會共組黨團，但這些政黨彼此有重大歧見，例如薩爾維尼和雷朋敬重俄國總統普亭，波蘭和北歐的極右政黨對此難以理解，這意味著就算是拿下許多席次的極右政黨，也很難在新一屆歐洲議會中共組黨團。

美國喬治亞大學民粹主義專家穆德說：「強大的極右派歐洲議會黨團，短期內不會出現。」

克里科說，歐洲議會各種意識形態的民粹和反建制政黨席次加起來，不會超過所有席次的三分之一，「歐洲議會多數決定只需要過半數就能做成，所以，所謂民粹和反建制政黨能聯手擋下法案的說法，意義不大」。

極右政黨的選舉結果因國家而異。在斯洛維尼亞，反移民政黨獲得最多選票，但在斯洛伐克，支持歐盟的政黨聯盟得票第一。