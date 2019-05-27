法國里昂爆炸案 警方逮捕一名嫌犯

2019-05-27 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



法國里昂鬧區24日晚間發生爆炸案，檢警在現場蒐證。路透 分享 facebook

法國里昂市中心一處徒步區24日發生包裹爆炸案，造成13人受傷。時值歐洲議會選舉，警方全力搜捕逃犯。內政部長卡斯塔納27日表示，警方已逮捕一名嫌犯。

警方根據監視器畫面，追緝一名穿綠色上衣和短褲、背著深色帆布背包的騎登山車男子。

卡斯塔納在推特上發文：「警方已逮捕一名嫌犯。」

法新社報導，負責偵查國內恐怖攻擊的巴黎檢方證實，在里昂被捕的24歲男子就是炸彈客嫌犯。

一枚裝有螺絲和螺栓的爆炸裝置，上周五晚間在里昂擁擠街角旁的麵包店前爆炸，警方隨即開始搜捕這名嫌犯。

警方將嫌犯照片放上推特，接到數十名民眾提供線報。了解案情的消息人士說，炸彈成分為丙酮過氧化物，又稱APEX，2015年11月13日巴黎恐攻的凶手也是使用這種化合物。

調查人員回收炸彈中的小螺釘、滾珠軸承、連接電池的印刷電路板和遙控引爆裝置。官員隨後表示，這枚爆裂物的威力相對並不強。

13名民眾在爆炸中受傷，其中有8名女子、4名男子和1名10歲女童，有11人需要送醫，無人有生命危險。但醫院表示，有些傷者需要手術移除爆裂物碎片。

法國自2015年起發生一連串恐攻，造成逾250人死亡，目前仍處於高度警戒狀態。激進組織伊斯蘭國是許多法國恐攻案主謀，但最近這起里昂爆炸案並未有人出面宣稱犯案。