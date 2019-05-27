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孟加拉人被消失 人權團體要政府踹共

2019-05-27 17:47台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

孟加拉異議分子疑遭國家警察追捕，引發外界對該國人權的擔憂。 台灣醒報（擷自Wik...
孟加拉異議分子疑遭國家警察追捕，引發外界對該國人權的擔憂。 台灣醒報（擷自Wikimedia）
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「政府不要再抓反對分子了！」孟加拉自2009年至今，共超過500人失蹤。失蹤者家屬們組成抗議團體，近日控訴政府為讓人民噤聲而抓捕異議分子，不過該國政府宣稱他們與這些失蹤的人無關。孟加拉今年將舉行大選，也讓外界對於孟加拉的人權狀況更加擔憂。

根據《半島電視台》報導，孟加拉主要反對黨「孟加拉民族黨」的前領導人胡薩因的太太安克特向媒體痛訴，胡薩因與該黨其他4個主要領導人在2014年孟加拉大選後，就被當地的便衣刑警帶走了，她當時向該國警察機關四處詢問，都沒有下文。她現在只希望知道她丈夫是不是還活著而已。

根據當地人權團體Odhikar調查，執政黨「孟加拉國人民聯盟」2009年執政至今已經有505起政治綁架案。「人權觀察」組織2017年的報告也提到，國民盟是有系統的利用軍警系統秘密逮捕異議分子，報告中提到，5百多起案件中，28人最後宣告死亡，雖有286人最後活著回來，但仍有186人目前下落不明。

根據當地《達卡論壇報》報導，許多受害者家屬紛紛走上街頭抗議。其中就有父親表示，他的兒子是民族黨黨員，孟加拉特警在他們晚上睡覺時，到他家將他兒子抓走，到現在他兒子已經失蹤5年多，他已不抱任何希望。

《論壇報》提到，孟加拉特警的發言人可汗受訪時否認一切有關政府亂抓人的指控，他說這些失蹤人口都與特警無關。由於孟加拉今年要選舉，相關新聞可能會被執政黨壓住，也讓外界擔憂孟加拉的人權狀況只會越來越糟。

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孟加拉失蹤人權
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