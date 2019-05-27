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伊拉克願為美伊協調 外界並不看好

2019-05-27 17:49台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

伊拉克外相哈金（右）26日表示，希望能替美國、伊朗調解衝突。 台灣醒報（擷自Wi...
伊拉克外相哈金（右）26日表示，希望能替美國、伊朗調解衝突。 台灣醒報（擷自Wikimedia）
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美伊衝突現曙光！伊拉克外交部長哈金26日表示，願意替伊朗跟美國這兩個伊拉克的盟友進行調解。外界分析，伊拉克希望能與同為什葉派的伊朗打好關係，也希望透過幫助美國增加在中東的地位。不過，在美國持續增加波灣軍事部署下，外界仍對於伊拉克能否成功替兩國調解存疑。

根據《土耳其通訊社》報導，伊朗外交部長札里夫近日參訪伊拉克，與伊拉克外相會面。在記者會上，札里夫表示，伊朗並沒有違反核協議，他們不會發動戰爭，但是美國如果要打，他們會奉陪到底。他還呼籲周圍國家跟伊朗簽「互不侵犯協議」，以免戰爭爆發時，被美國拖進戰爭泥沼。

哈金受訪時說，美國跟伊朗都是伊拉克的重要盟友，他們願意幫忙協調兩國日益緊張的關係。伊拉克國會發言人哈爾布希也提到，伊拉克會幫助伊朗度過經濟制裁，也願意幫忙伊朗解決一些「區域上的問題」。

《土耳其通訊社》分析，由於現在伊拉克是什葉派政府，與伊朗宗教立場較相像，因此伊朗也對伊拉克會比較友善，而伊拉克現在也是美國的盟友之一，因此伊拉克希望透過調解雙方紛爭，加強自己在區域的重要性，同時也抗衡鄰近的遜尼派大國沙烏地。

不過根據澳洲《雪梨先驅早報》報導，美國總統川普近日訪問日本時表示，美國正逐漸加大對伊朗的軍事部署與經濟制裁，而伊朗總統魯哈尼近日才遭受該國最高領袖哈米尼譴責下，政策走向可能會更極端，在兩國政策都趨於攻擊性下，外界不看好伊拉克能成功調解雙方紛爭。

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