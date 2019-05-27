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曾勸與金正恩通話 川普促安倍轉變

2019-05-27 17:12世界日報 編譯中心╱綜合26日電

美國總統川普以國賓身分抵日，展開4天3夜訪問。美聯社資料照
美國總統川普以國賓身分抵日，展開4天3夜訪問。美聯社資料照
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川普總統在2月的第二次「川金會」後，私下勸說日本首相安倍晉三實施與北韓勞動黨委員長金正恩的電話會談，他認為安倍也可以通過直接對話解決北韓綁架日本人問題；安倍拒絕了電話會談，但其後把方向調轉為不附帶條件地與金正恩直接會談；是川普推動了安倍的轉變。

日本共同社報導，多名日美關係消息人士稱，川普在2月28日的日美首腦電話會談中向安倍提議給金正恩打電話。川普談及川金二會時提到了綁架問題一事，勸說稱「我也和他說了，晉三也談一下吧，電話什麼時候都能打」。

安倍以尚不具備與金正恩直接對話的環境為由，婉言拒絕了此事；安倍原本是想通過美國的「壓力外交」促使北韓就綁架問題讓步。在讓綁架受害者回國一事看不到前路的情況下，這等於是被一直依靠著的川普告知憑藉自己力量解決問題，而面臨的對手是沒有解決問題意願的金正恩。

川普基於安倍的要求，在兩次川金會上均提及了綁架問題，已兌現了承諾；日本政府消息人士推測稱：「若被川普告知『下次要靠自己努力了』的話，安倍很難拒絕。」

專家認為，朝核問題六方會談參加國中的美中韓俄四國已經實現了與金正恩的首腦會談，加強了日本「被排除在外」的印象，這也是讓安倍加緊舉行日朝會談的主要因素。

安倍在川普訪日前的日美首腦電話會談中，向川普明確表示「將不附帶條件與金正恩直接面對面」。安倍轉變了把綁架問題取得進展作為實際上舉行首腦會談條件的一貫方針，與美國保持了一致步調。

無條件舉行日朝會談的方針亦可稱之為「窮極之策」；圍繞這一方針，安倍方面認為已獲得國內輿論相當程度上的理解。

日方打算繼續依靠美國的側面援助，前被看好的方案是，在下次美朝會談時通過川普把力爭無條件舉行日朝會談的安倍決心告知朝方。不過，最終能否促成尚是未知數。

川普金正恩綁架
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