接替梅伊 環境大臣參戰再槓強生

2019-05-27 16:04 世界日報 編譯中心╱綜合26日電



英國首相梅伊。 歐新社 分享 facebook

英國首相梅伊（Theresa May）宣布6月7日將辭去黨魁後，保守黨內爭取接替她的人選爆炸，環境大臣戈夫（Michael Gove）26日也加入行列。

保守黨國會議員將自10日起展開篩選，將黨魁之爭的人選減至最後兩人，然後在7月由約10萬黨員票選出新黨魁，接替梅伊。

英國2016年公投通過脫歐後，時任司法大臣的戈夫也曾出馬爭取黨魁職位，結果與原本是他盟友的當時外相強生（Boris Johnson）雙雙落馬。強生這次也再度角逐黨魁寶座，目前聲勢最獲看好。

梅伊24日宣布決定下台，這大大增加了英國10月31日無協議脫歐的可能性；目前表態爭取要取代梅伊的八個人選都表示，他們將力爭再談判修改梅伊去年與歐盟達成的脫歐協議，但如遭拒絕，會準備好進行無協議脫歐。

無協議脫歐將在國會遭強烈反對，甚至有些執政保守黨國會議員也會反對，這些議員支持英國留在歐盟。

財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）26日警告，為了阻止無協議脫歐，他甚至準備採取激烈反對行動，在未來的表決讓保守黨政府垮台；他說，這是因為無協議脫歐將「在經濟和財政上對國家造成非常重大衝擊」。

強生日前在瑞士表示：「我們將在10月31日脫離歐盟，不論有無協議。」前脫歐大臣拉布（Dominic Raab）和前就業大臣麥克維（Esther McVey）都表達類似立場。

拉布與外相韓特（Jeremy Hunt）都在26日透過報紙表達參選意願，戈夫隨後跟進，他承諾將致力促成保守黨團結。

也將參選的還有保守黨前下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）、衛生大臣韓考克（Matt Hancock）和國際開發大臣史都華（Rory Stewart）。

李德森日前辭職迫使梅伊宣布下台。韓考克則承諾會對脫歐採取比較溫和的態度，他被視為可能出線的黑馬之一。史都華同樣希望能尋求建立共識，提供強生之外的選擇。