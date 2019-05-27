歐洲議會民粹勢力消長 備受關注

2019-05-27 16:57 世界日報 編譯中心╱綜合26日電



此次歐洲議會選舉，一個頗受關注的焦點是民粹勢力的消長。民粹勢力究竟在多大程度上有所斬獲，規模有多大，對歐洲議會各黨派力量的平衡會產生多大衝擊，以及由此對歐盟領導機構組閣、閣員人選產生多大影響，對歐盟都是一個重大的政治挑戰。

另一個受到關注的就是缺席率；最近十年，儘管歐洲議員的權力愈來愈大，選民對歐洲議會選舉興趣缺缺。不過最新統計顯示，此次投票率達51%，為20年來最高。

在28個成員國中，英國是個例外。英國本應已正式脫歐，但陷入國內分裂，至今脫歐未成，分裂加劇。梅伊被迫宣布辭去保守黨黨魁，6月7日辭去首相。英國脫歐期限延至10月底，既如此，根據歐盟法律，英國必須組織歐洲議會選舉，因此，脫歐未成的英國加入了本次歐洲議會選舉。

不過，即便把英國脫歐黨議席計算在內，民粹黨派在新一屆歐洲議會仍未能組成足夠的多數。他們雖然在反移民問題上有共同的立場，在其他問題上往往差異很大，比如歐洲如何對待俄羅斯總統普亭的問題上，遠遠無法形成共識。

傳統兩大左右政黨，右翼的人民聯盟以及左翼的社會民主黨聯盟自1979年以來輪流主導歐洲議會的局面在本次選舉結束後終結；兩大黨已無法單獨形成足夠多數，要三大政團合作才能過半。

法廣之聲報導，各派力量重組將對未來歐盟委員會組閣，誰將擔任新一屆歐盟委員會主席至關重要。根據歐盟法案，擔任歐盟委員會主席，必須獲得751席中的376票的支持。

即將卸任的容克則對極右翼、民粹黨派繼續沿着「錯誤的狹隘的邏輯前進」深感遺憾；他表示自己永遠不可能生活在一個以拋棄他人為特徵的社會中。