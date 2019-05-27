英脫歐、挺歐政黨 選民青睞

2019-05-27 16:57 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



歐洲議會選舉結果出爐，由於英國對於脫歐嚴重卡關已經感到厭煩不已，執政的保守黨(Conservative Party )幾乎全軍覆沒，位於政治光譜兩個極端，堅決走脫歐路線或力挺歐盟的政黨，反而吸引較多選民青睞。

身為第一大反對黨的勞工黨(Labour Party)，同樣面臨選票流失的尷尬，英國長年以來維持的政治傳體，在這次選舉當中可以說完全被顛覆，將來英國能否脫歐成功，因此也出現了更多變數。

支持歐盟的自由民主黨(Liberal Democrats)以及反歐盟倡議人士法拉吉(Nigel Farage)成立的新政黨脫歐黨(Brexit Party)，堪稱這次選舉的兩大贏家。

根據當地時間27日清晨公布的英格蘭及威爾斯地區開票結果，脫歐黨拿下英國在歐洲議會73個席次的28席，得票率接近三分之一。自由民主黨則有20%得票率，拿下15席，上一次2014年舉行的歐洲議會選舉，自由民主黨只獲得一席而已。

勞工黨這次贏得10席，接下來是拿下7席的綠黨(The Greens)。執政黨保守黨的表現在所有政黨當中只排到第5名，總共獲得歐洲議會3個席次，得票率還不到10%。

過去在英國政治史上，歷年選舉當中總是占有主導地位的傳統政黨，這次紛紛被民粹路線、民族主義路線的政黨搶走光芒。

保守黨的英國外相韓特(Jeremy Hunt)形容說，這次選舉出現了「痛苦的結果」。他也對保守黨提出警告說，保守黨如今已經到了生死存亡之際，「除非我們能夠團結起來，把脫歐的重責大任給辦好。」