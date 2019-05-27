歐洲議會選舉 民粹主義政黨席次增加

2019-05-27 16:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合26日電



歐洲議會(European Parliament)四天來的議員選舉26日落幕，初步開票和預測結果顯示，中間偏右和中間偏左的傳統主流政黨首次大幅流失席次，力量削弱；奉行民粹主義和國家主義的極右派的席次成長，表現雖未如預期，但若加上綠黨(Greens)的強勁表現，將成為一股由內削弱歐洲聯盟(EU)傳統主流政黨的勢力；在脫歐卡關的英國方面，選民力挺堅決脫歐或力挺歐盟的政黨，執政的保守黨(Conservative Party )幾乎全軍覆沒。

紐約時報報導，就最後公布的結果，在全數751位席次中，民粹主義派席次增加25%，比五年前選舉的20%增加不少。分析指出，這項結果顯示，歐盟內部對自己未來走向，更加融合，還是分裂，爭辯會因此更為加劇。民粹主義派與國家主義派將集結力量，在歐盟內部加大雜音，特別是歐盟預算與反對移民政策方面。

歐盟23至26日舉行議會選舉，逾4億登記選民票選751位歐洲議會議員，這是全球規模第二大的民主選舉活動，僅次於印度國會選舉；過去數十年來，28個歐盟會員國的選民並不熱衷參與投票，但此次投票率創25年來新高，估計約51%，較上次2014年選舉的42.6%還高；投票率驟升顯示選民對政治的熱情和焦慮。

極右派領袖可望締造歷來最佳選舉結果，但相較於上次選舉結果僅小幅成長；此結果顯示，選民可能還沒準備好放棄歐盟，或擁抱倡議從內部削弱歐盟的領袖。

中間偏右的歐洲人民黨(EPP)以179席維持第一大黨地位，占總席次的23.83%。

綠黨和挺歐盟左派的支持者劇增，顯示選民放棄傳統政黨，尋找新血，但並不願見到全面政治革命。

過去五年來，歐盟面臨多次恐怖攻擊、難民危機、英國公投脫離歐盟的決定，且受全球金融危機餘波影響所困；觀察員指出，反移民、反菁英和疑歐政黨趁勢而起，廣受選民歡迎。

在個別成員國之中，歐洲議會選舉結果被視為對國內執政黨的公投，其中又以法國和德國為主。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)自詡為整合歐盟的鬥士，矢言對抗那些希望弱化歐盟影響力的人；出口民調顯示，極右派瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)領導的國民聯盟(National Rally)大勝，但挫敗這位年輕總統。

在德國方面，綠黨勢將成為左派主要政黨，左派的社會民主黨(SDP)表現不佳，最大黨、總理梅克爾(Angela Merkel)所屬的基民黨(Christian Democrats)丟失部分席次，極右派德國另類選擇(AfD)贏得11%選票。

英國正與歐盟磋商離開聯盟，這場選舉遂被視為對保守黨和在野工黨(Labour Party)的評斷，而非任何歐陸議題。

歐盟選民往往將歐洲議會選舉視為抗議政府的方式，許多選民就國內議題投票；民粹政黨在此次選舉中表現較傳統政黨出色，但歐洲議會三分之二席次預料將由挺歐盟的議員掌握，各民粹主義政黨即便結盟也無法組成具影響力的單一聯盟，因為各黨對俄羅斯、地區援助和移民分配等議題歧見仍深，惟就預算分配和立法有共識，未來的歐洲議會勢將更混亂且難以控制。