美日峰會在即 安倍熱情款待川普遭批像導遊

2019-05-27 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國總統川普25日抵達日本展開4天3夜訪問，日本首相安倍晉三全力款待，26日陪川普打高爾夫，還不忘開心自拍。法新社 分享 facebook

美國總統川普在25日抵達日本，展開4天3夜的訪問行程，成為「令和」時代首位訪問日本的國賓；川普26日先是在日本首相安倍晉三熱烈款待下，打小白球，看相撲吃燒烤，渡過一天愉悅的休閒行程，希望川普滿意，好讓美日峰會能更為順利；川普在27日展開正式訪問，先是與德仁天皇會面，然後將與安倍展開領袖峰會，談論貿易和北韓等重大議題。

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞，在25日下午抵達東京羽田機場，晚間先與日本40為企業高層共進晚餐，包括上周公開槓上川普的豐田汽車社長豐田章男，川普也不忘在餐會上趁機消遣他。川普在晚餐會演講表示，「美日貿易應該要更公平」，展現削減美日貿易赤字的強烈意念，為稍後登場的美日貿易談判鋪路。

26日川普在日本首相安倍晉三陪同下，前往千葉縣茂原市打小白球，安倍還親自駕駛代步車，並與川普開心自拍，上日本首相官邸粉絲夜分享，表示即使日本換了新天皇也要繼續推動日美同盟，所以這次川安會的主題，就是讓川普覺得「賓至如歸」。但安倍晉三竭盡所能的禮遇川普，卻被日本在野黨狠批是在當川普的導遊。

而在安倍陪川普打球，日本第一夫人安倍昭惠，則陪著梅蘭妮亞到台場看數位藝術展，安倍夫婦分進合擊，用「款待」拉近日美關係。

安倍也滿足了川普對相撲的興趣，在打完高爾夫球後，邀請川普前去欣賞大相撲夏季賽事最後一天的「千秋樂」比賽，並為川普打破相撲賽多種傳統，陣仗更勝日皇。川普為此也特別打造了高140公分、重30公斤的「美國總統盃」（President's Cup），並如願親自步上土俵，頒贈獎杯給優勝力士朝乃山。晚上則前往六本木的爐端燒店，在輕鬆的氛圍中交換意見。

川普27日上午以「國賓」身分前往皇宮會晤德仁天皇和雅子皇后。川普繼續記取前總統歐巴馬的教訓，與日皇德仁握手時僅輕點頭，沒有鞠躬。稍後川普將與安倍舉行高峰會，討論北韓無核化及日美貿易談判等議題和日美間懸而未決的問題交換意見。兩位領導人會後將召開聯合記者會，但不會發表聯合聲明。

川普訪日最後一天，將先與安倍一同參訪自衛隊護衛艦（驅逐艦）「加賀號」，並稍後在美國海軍橫須賀基地發表演講。