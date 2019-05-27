紐時：美軍呈報遇見不明飛行物 國防部在研究幽浮

2019-05-27 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報報導，美軍飛行員2014年在羅斯福號航母受訓時，曾遇上不明飛行物。圖為羅斯福號航母2018年4月檔案照。路透 分享 facebook

紐約時報26日報導，擔任美國戰機F/A-18超級大黃蜂飛行員、在美國海軍服役10年的海軍上尉桂佛斯（Ryan Graves），曾向美國國防部及國會報告，他2014年下半年在美國東海岸飛行期間，曾遇上不明飛行物。紐時訪問到桂佛斯和其他四位同樣有一手見聞的超級大黃蜂飛行員，詳細披露他們的發現經過。

紐時指出，2014-2015年間，桂佛斯在美國羅斯福號航空母艦受訓，經常在美國東岸的維吉尼亞州到佛羅里達州外海飛行。他說，2014年夏天到2015年三月，多位海軍飛行員在美國東海岸看到奇怪飛行物，其中一個像是逆風而行的陀螺上半部。當時飛行員曾向上級報告，說那些飛行物並無肉眼可見的引擎，或紅外線排氣跡象，但可飛到三萬英尺的高空，且可以超音速移動。

桂佛斯曾向國防部及國會報告當時的見聞，他說：「這些東西會停在空中一整天。」「讓飛行機具停在空中需要大批能量，依我們觀察到的速度，它們會在空中停留12小時，那比我們預期的還長11小時。」

在2014年底，一名超級大黃蜂飛行員與其中一個不明飛行物幾乎相撞，當時還呈報了正式的事故報告。部分事故經過有錄影，包括2015年初一架戰機的攝影機畫面顯示，那個不明飛行物從海浪中陡直上升，當時戰機飛行員還納悶自己是看到了什麼。

其中一名飛行員說：「哇，那是什麼？」「你看它在飛！」

紐時說，美國國防部現在沒有人說，那些飛行物來自地球之外。多位專家強調，一般人可找到這類意外事故的許多世俗解釋，而紐時訪問到的桂佛斯等人，也並未主張這些飛行物是何種由來。

但美國海軍注意到了這些飛行物，他們在今年稍早公布新的祕密指南，說明美軍如何呈報這種無法解釋的不明飛行物。海軍發言人葛雷狄瑟（Joseph Gradisher）坦承，他們是在羅斯福號航母機隊2015年發生諸多事故後，更新上述指南。

他說，那些不明飛行物中，有些是商用無人機，但有些「我們不知道誰在操作，也沒有足夠的資訊可以追蹤。」

美軍飛行員對不明飛行物的一手見聞，都呈報到美國國防部顯為人知的計畫「先進航空威脅識別計畫」(Advanced Aerospace Threat Identification Program），該單位分析雷達資料、影片畫面及羅斯福號航母資深官員的說法。

國防部說，此計畫始於2007年，2012年已因經費無著而終止，但美國海軍最近說，他們正在調查軍方有關幽浮的報告。曾經擔任上述計畫負責人的美軍情報官員埃利桑多（Luis Elizondo）和其他參與此計畫的人都說，美軍正以其他形式繼續研究那些不明飛行物。

該計畫曾研究過的一段影片中，兩名海軍飛行員2004年在加州聖地牙哥海岸，曾遇到一個橢圓形接近白色的不明飛行物，大小約與民航機相似。

哈佛大學─史密松天體物理中心資深天體物理學家戈陸伯（Leon Golub）說，那些不明飛行物有許多種可能的解釋，包括造影及顯示系統程式錯誤、大氣效應及反射、飛行員在高速飛行時因多重訊息而神經系統超載，「不太可能來自外星」。

桂佛斯說，2014年底，他在維吉尼亞灘基地，曾遇過一個剛出任務回來的同僚，滿臉震驚，那個同僚曾說：「我幾乎撞上了一個東西。」當時此人在維吉尼亞灘東方的大西洋上空，與另一名僚機駕駛間隔約100英尺，某個物體飛經兩機之間，就在駕駛艙外。

桂佛斯說，那個物體像是包在一個立方體內的球體，直接面向戰機駕駛。此事當時震驚整個海軍分隊，還向上級呈報了飛航安全報告；分隊隊員深信，那個不明飛行物並不是某個祕密無人機計畫，因為政府官員都知道戰機駕駛當時在那個區域受訓，不會派出無人機干擾擋路。

多位飛行員說，最奇怪的是，錄影畫面顯示，不明飛行物會以超音速加速、會突然停止及轉彎，這些都是超出普通人所為。