親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

總統排名下滑！2019臺灣社會信任調查出爐 民眾最不信任誰？

直播／不要出去！北部萬安演習登場 違者最高罰15萬

紐時：美軍呈報遇見不明飛行物 國防部在研究幽浮

2019-05-27 13:41聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報報導，美軍飛行員2014年在羅斯福號航母受訓時，曾遇上不明飛行物。圖為羅...
紐約時報報導，美軍飛行員2014年在羅斯福號航母受訓時，曾遇上不明飛行物。圖為羅斯福號航母2018年4月檔案照。路透
分享

紐約時報26日報導，擔任美國戰機F/A-18超級大黃蜂飛行員、在美國海軍服役10年的海軍上尉桂佛斯（Ryan Graves），曾向美國國防部及國會報告，他2014年下半年在美國東海岸飛行期間，曾遇上不明飛行物。紐時訪問到桂佛斯和其他四位同樣有一手見聞的超級大黃蜂飛行員，詳細披露他們的發現經過。

紐時指出，2014-2015年間，桂佛斯在美國羅斯福號航空母艦受訓，經常在美國東岸的維吉尼亞州到佛羅里達州外海飛行。他說，2014年夏天到2015年三月，多位海軍飛行員在美國東海岸看到奇怪飛行物，其中一個像是逆風而行的陀螺上半部。當時飛行員曾向上級報告，說那些飛行物並無肉眼可見的引擎，或紅外線排氣跡象，但可飛到三萬英尺的高空，且可以超音速移動。

桂佛斯曾向國防部及國會報告當時的見聞，他說：「這些東西會停在空中一整天。」「讓飛行機具停在空中需要大批能量，依我們觀察到的速度，它們會在空中停留12小時，那比我們預期的還長11小時。」

在2014年底，一名超級大黃蜂飛行員與其中一個不明飛行物幾乎相撞，當時還呈報了正式的事故報告。部分事故經過有錄影，包括2015年初一架戰機的攝影機畫面顯示，那個不明飛行物從海浪中陡直上升，當時戰機飛行員還納悶自己是看到了什麼。

其中一名飛行員說：「哇，那是什麼？」「你看它在飛！」

紐時說，美國國防部現在沒有人說，那些飛行物來自地球之外。多位專家強調，一般人可找到這類意外事故的許多世俗解釋，而紐時訪問到的桂佛斯等人，也並未主張這些飛行物是何種由來。

但美國海軍注意到了這些飛行物，他們在今年稍早公布新的祕密指南，說明美軍如何呈報這種無法解釋的不明飛行物。海軍發言人葛雷狄瑟（Joseph Gradisher）坦承，他們是在羅斯福號航母機隊2015年發生諸多事故後，更新上述指南。

他說，那些不明飛行物中，有些是商用無人機，但有些「我們不知道誰在操作，也沒有足夠的資訊可以追蹤。」

美軍飛行員對不明飛行物的一手見聞，都呈報到美國國防部顯為人知的計畫「先進航空威脅識別計畫」(Advanced Aerospace Threat Identification Program），該單位分析雷達資料、影片畫面及羅斯福號航母資深官員的說法。

國防部說，此計畫始於2007年，2012年已因經費無著而終止，但美國海軍最近說，他們正在調查軍方有關幽浮的報告。曾經擔任上述計畫負責人的美軍情報官員埃利桑多（Luis Elizondo）和其他參與此計畫的人都說，美軍正以其他形式繼續研究那些不明飛行物。

該計畫曾研究過的一段影片中，兩名海軍飛行員2004年在加州聖地牙哥海岸，曾遇到一個橢圓形接近白色的不明飛行物，大小約與民航機相似。

哈佛大學─史密松天體物理中心資深天體物理學家戈陸伯（Leon Golub）說，那些不明飛行物有許多種可能的解釋，包括造影及顯示系統程式錯誤、大氣效應及反射、飛行員在高速飛行時因多重訊息而神經系統超載，「不太可能來自外星」。

桂佛斯說，2014年底，他在維吉尼亞灘基地，曾遇過一個剛出任務回來的同僚，滿臉震驚，那個同僚曾說：「我幾乎撞上了一個東西。」當時此人在維吉尼亞灘東方的大西洋上空，與另一名僚機駕駛間隔約100英尺，某個物體飛經兩機之間，就在駕駛艙外。

桂佛斯說，那個物體像是包在一個立方體內的球體，直接面向戰機駕駛。此事當時震驚整個海軍分隊，還向上級呈報了飛航安全報告；分隊隊員深信，那個不明飛行物並不是某個祕密無人機計畫，因為政府官員都知道戰機駕駛當時在那個區域受訓，不會派出無人機干擾擋路。

多位飛行員說，最奇怪的是，錄影畫面顯示，不明飛行物會以超音速加速、會突然停止及轉彎，這些都是超出普通人所為。

2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

歐洲議會選舉投票率創新高 贏家、輸家看這裡

2019-05-27 13:26

歐洲議會大選：英國「脫歐黨」恐成最大贏家？

2019-05-27 13:00

守住南太平洋後院 澳洲總理將訪索羅門群島

2019-05-27 13:38

抗美施壓 伊朗總統：公投定核協議存廢

2019-05-27 13:22

歐洲議會中間派2大黨團失去多數 但未被民粹淹沒

2019-05-27 13:10

IS戰俘被判死刑 違反審判程序惹議

2019-05-27 13:05

與川普會談 安倍盼展現日美同盟堅固關係

2019-05-27 13:02

歐洲議會版圖改變 老派集團優勢不再

2019-05-27 12:58

北韓伊朗問題 川普釋鴿派回應

2019-05-27 12:56

巴布亞紐新幾內亞總理主動請辭 遭質疑是以退為進

2019-05-27 12:39

川普伉儷訪日皇宮 德仁即位後首次會面國賓

2019-05-27 12:23

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵

2019-05-27 12:20

川普：美日貿易談判 8月將有重磅發表

2019-05-27 12:07

波斯灣情勢升溫 伊拉克總理：中東有開戰風險

2019-05-27 11:45

歐洲議會政黨碎片化 專家看好：將更民主多元

2019-05-27 10:41

歐洲議會選舉 法國極右派挾民意進逼馬克宏

2019-05-27 09:38

歐洲議會選舉大贏家 既非主流也非民粹而是綠黨興起

2019-05-27 09:34

記取歐巴馬教訓 川普會新日皇握手未鞠躬

2019-05-27 09:23

歐洲議會選舉 中間偏右派勝疑歐派大有斬獲

2019-05-27 09:17

馬哈地重申支持一帶一路 加強馬中緊密合作

2019-05-27 08:59

敗給高調逼宮秀 巴紐總理辭職

2019-05-27 00:28

撿到美國的槍…北韓、俄國駭慘全球

2019-05-27 00:28

安倍破格款待 川普排場超越日皇

2019-05-27 00:28

歐洲議會大選最後一天　歐盟大國德法西投票率上升

2019-05-26 23:02

美國研發殺手級武器 害到自己

2019-05-26 22:53

伊斯蘭國3名法國籍成員 遭伊拉克法院判死刑

2019-05-26 22:45

歐洲議會選舉將落幕 英國脫歐黨準備慶功

2019-05-26 22:37

大戰之後 伊拉克摩蘇爾居民苦於失聰

2019-05-26 22:35

關注遊戲成癮問題 世衛將電玩失調列精神疾病

2019-05-26 22:25

巴基斯坦村落驚傳六百多人染愛滋 大多是兒童

2019-05-26 19:57

原民兒少合唱團英國巡演 八部合音天籟驚豔國際

2019-05-26 19:52

逾10人角逐保守黨黨魁 誓言成功帶領英國脫歐

2019-05-26 19:29

德反猶太聲浪高 官員籲莫帶「小帽」

2019-05-26 17:31

天然氣田投資失敗成逼宮秀 巴紐總理辭職

2019-05-26 17:30

南非新總統強勢矢言打貪、降失業率

2019-05-26 17:14

美台國安首長 斷交40年來首次會面

2019-05-26 16:53

菲參議院權力洗牌 杜特蒂政敵恐面臨牢獄之災

2019-05-26 16:41

莫迪被任命為總理 展開下一個五年任期

2019-05-26 16:37

美日峰會聚焦北韓、伊朗 兩國拉手展示同盟

2019-05-26 16:16
看更多

熱門文章

美國研發殺手級武器 害到自己

2019-05-26 22:53

2個女人捲入貿易戰…她們的背景比川習會還驚人

2019-05-27 10:00

從頭摸到腰...噁師狂摟女學生 影片曝光遭停職

2019-05-26 17:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-27 06:54

美中貿易戰用30年前老招！ 3原因恐讓結局失控…

2019-05-27 11:00

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41

記取歐巴馬教訓 川普會新日皇握手未鞠躬

2019-05-27 09:23

因父親拍下她開車模樣被捕 沙國女權運動者遭無情虐待

2019-05-26 13:53

世衛將首度認可中醫地位 西醫界反彈

2019-05-26 14:36

美股恐現第二波拋售潮

2019-05-26 23:27

東京奧運推這東西遮蔭 網友：看上去真蠢

2019-05-26 21:19

華為風暴 任正非：已做兩萬枚不死金牌獎章

2019-05-26 23:03

撿到美國的槍…北韓、俄國駭慘全球

2019-05-27 00:28

消除黨內雜音！陸提中美之爭「新九評」

2019-05-27 01:08

安倍破格款待 川普排場超越日皇

2019-05-27 00:28

巴基斯坦村落驚傳六百多人染愛滋 大多是兒童

2019-05-26 19:57

秘魯發生規模8.0強震 震源深度105公里

2019-05-26 16:05

面對美國科技戰陸放低姿態 強調開放合作

2019-05-26 17:49

任正非：華為準備打持久戰 不會和美國拚刺刀

2019-05-27 09:20

德國YouTuber飆罵執政黨55分鐘 影片引爆政治炸彈

2019-05-26 14:46

虛榮編碼！ 如今美國成衣女裝8號約和60年前16號一樣大

2019-05-27 09:41

被WiFi聯盟、SD協會除名…華為暗批歧視

2019-05-27 01:08

抗美第一槍？中國大增巴西大豆進口 採購量翻倍

2019-05-27 11:42

美堵華為 衝擊四領域

2019-05-27 00:03

漫威之父疑遭虐 洛杉磯警方逮捕照料人

2019-05-26 21:27

川普最快本周發布行政命令 要求醫療產業揭露成本

2019-05-26 17:02

北海道 39度高溫破紀錄！

2019-05-27 00:50

飛雅特與雷諾談結盟 可能催生全球最大汽車聯盟

2019-05-26 17:40

原民兒少合唱團英國巡演 八部合音天籟驚豔國際

2019-05-26 19:52

天然氣田投資失敗成逼宮秀 巴紐總理辭職

2019-05-26 17:30

前APEC官員：美中貿易戰 台受衝擊但也是機會

2019-05-26 16:46

為關稅槓上 川普消遣豐田社長

2019-05-27 00:28

伊斯蘭國3名法國籍成員 遭伊拉克法院判死刑

2019-05-26 22:45

特斯拉鋼鐵人 掉漆了…

2019-05-26 23:28

中美貿易談判 劉遵義：美國大選前難達全面協議

2019-05-27 09:21

歐洲議會選舉將落幕 英國脫歐黨準備慶功

2019-05-26 22:37

美網路武器外流 變病毒勒贖多州政府

2019-05-27 00:28

美增關稅 陸喊話：整體可控

2019-05-27 01:08

出動新天皇、邀請賞相撲 討好川普安倍堪稱全球典範

2019-05-26 16:03

關注遊戲成癮問題 世衛將電玩失調列精神疾病

2019-05-26 22:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top