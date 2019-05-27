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歐洲議會選舉投票率創新高 贏家、輸家看這裡

2019-05-27 13:26聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國疑歐派大將法拉吉（中）領導的脫歐黨是這次歐洲議會選舉的大贏家。新華社
英國疑歐派大將法拉吉（中）領導的脫歐黨是這次歐洲議會選舉的大贏家。新華社
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本屆歐洲議會選舉是議會成立以來選民最熱情的一次，預估投票率約51%，選舉結果對維護歐盟正當性的主流政黨憂喜參半，以下為這次選舉的贏家和輸家： 

贏家：

綠黨

歐洲前幾大國家綠黨得票率紛紛在這次選舉取得創紀錄的兩位數佳績，包括德國綠黨出現驚人的22%得票率，躍升第二大黨。綠黨在歐洲議會的席次由2014年的50席增至約70席，年輕一輩以選票發聲，要求當局採取行動遏阻全球暖化。

在德國，30歲以下有三分之一選民投給綠黨。而在法國，綠黨以12%得票率排名第三，在奧地利、愛爾蘭和荷蘭得票率也達兩位數。

英國脫歐黨、自民黨

英國選民對脫歐過程不滿，疑歐派大將法拉吉領導的脫歐黨（Brexit）崛起，主張留歐的自由民主黨（Liberal Democrats）也重振頽勢。

開票夜證實自民黨復活，他們在首相梅伊的選區擊敗保守黨，並在工黨領袖柯賓老家倫敦北部伊斯靈選區得票居冠。英國應選出73席，脫歐黨最旺拿下28席，自民黨居次囊括15席。

法國、義大利極右派政黨

法國極右派的國民聯盟以一至二個百分點之差，力壓法國總統馬克宏所屬的中間派執政黨共和前進黨，國民聯盟黨魁瑪琳．雷朋認為，此結果是對馬克宏的「民主譴責」。

義大利內政部長薩爾維尼領導的聯盟黨預估可獲得義國34%選票，是去年全國選舉17%的兩倍，躍居義國最大黨，勝過執政聯盟的盟友五星運動黨。

輸家：

英國保守黨、工黨

       

英國兩大政黨在歐洲議會選舉開票夜都經歷椎心之痛，保守黨和工黨的高層恐被迫進行深刻反省。工黨丟掉七席減至10席，淪為第四大黨，執政的保守黨席次萎縮至剩三席，退居第五名。

法國總統馬克宏

法國總統馬克宏是這次歐洲議會選舉的大輸家，他選前全力投入選戰，把這次選舉當成歐盟保衛戰，但結果他的執政黨輸給瑪蘅．雷朋領導的極右派政黨國民聯盟。

國民聯盟候選人名單之首的巴爾德拉（Jordan Bardella）說，這場選舉就像全民表決，結果是人民反對馬克宏及其政策，甚至是馬克宏所捍衛的歐盟。

希臘總理齊普拉斯

 

希臘執政黨左翼聯盟在大選中輸給反對派新民主黨，希臘總理齊普拉斯稍早表示，將請求總統提前解散國會，最快於六月底或七月初舉行國會改選。

法國馬克宏
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