歐洲議會中間派2大黨團失去多數 但未被民粹淹沒

2019-05-27 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



歐洲聯盟（EU）28個成員國的逾4億選民票選歐洲議會議員，過去把持議會的中間偏左和中間偏右兩大黨團在這場僅次於印度的全球最大民主選舉中都不討好，首次丟掉多數席位，疑歐的極右派民調聲勢雖佳但斬獲不大，反而是親歐的左派綠黨和社會自由派異軍突起。

這次選舉結果顯示，選民對歐盟這個龐大組織雖有不滿，但沒有放棄，民粹主義未淹沒中間力量。

此次投票率是25年來最高的約51%，比2014年上次改選時的42.6%高很多。投票率激增代表選民燃起新熱情，或有新焦慮。

26日的初步計票結果顯示，中間黨派在總共751席的歐洲議會裡，得票率自53%降到43%，首次未獲多數席位。

根據出口民調，中間偏右的歐洲人民黨（European People）仍是歐洲議會最大黨團，但將由221席降至178席，第二大的社會主義者和民主人士進步聯盟（Socialists and Democrats）則由191席減至152席。看來兩大黨團會需要能拿下約108席的歐洲自由及民主聯盟黨團（ALDE），以及綠黨的協助。

極右派料將取得有史以來的最佳成績，但僅比2014年略有進展。結合法義等國民粹力量和極右政黨的「民族和自由歐洲」（European of Nations and Freedom）黨團應可取得55席，比五年前多18席。這意味雖經多年動盪，選民可能還沒準備好捨棄歐盟，或擁抱想自內部削弱其力量的政治領袖。

相對於綠黨和其他親歐盟左派異軍突起，顯示不喜傳統政黨的選民正在尋找新血，而非全面性的政治革命。

綠黨與其他傾環保、社會議題上採自由主義的黨派，在德國、法國、芬蘭等地都崛起為第二或第三大黨。綠黨在歐洲議會的席位由2014年的50席增加到約70席，德國得票率幾乎比上次議會選舉增加一倍至22%，超越社民黨（SPD）成為第二大黨。

類似結果出現在歐盟各地，極右派的選戰民調聲勢雖高，實際戰果卻不如預期。例如在荷蘭，一個極右派政黨取代了另一個極右派政黨，整體沒有進步。在德國，反移民的德國另類選擇黨（AfD）的得票略遜於2017年的全國選舉。

在整個歐洲大陸，疑歐派取得歐洲議會的約24%，僅略優於2014年的22%。

以法國而言，極右派領袖瑪蘅．雷朋擊敗法國總統馬克宏帶領的政黨，重溫2014年打的勝仗，但她的得票率僅23.5%，不如2014年，這可能是觸頂警訊。

極右勢力獲最大進展的是在義大利：內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）這一年來大力鼓吹嚴拒移民且弱化歐盟的政見，他領導的聯盟黨預估可獲得義國34%選票，是去年全國選舉17%的兩倍，躍居義國最大黨。