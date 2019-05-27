歐洲議會選舉／政黨碎片化 專家：更民主多元

2019-05-27 13:47 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 徐榆涵 ／綜合報導



法國國民聯盟黨魁雷朋。 路透 分享 facebook

五年一度的歐洲議會選舉落幕，英國衛報分析，近年歐洲各國的選舉結果顯示政治版圖快速碎片化，大黨變小，小黨變大，這次歐洲議會選舉結果也反映此趨勢，但未嘗不是好事，歐洲議會的決策將複雜化，使得討論聲音更多元和民主，選民將更重視議會選舉。

選前，義大利極右翼聯盟黨黨魁薩爾維尼籌組「民族和自由歐洲黨」（EAPN），號召法國國民聯盟領袖瑪蘅．雷朋、德國另類選擇黨、奧地利自由黨，以及丹麥人民黨和芬蘭的芬蘭人黨等民族主義政黨加入，合力挑戰歐洲議會內的親歐派。

在歐洲議會內部，主流力量不斷分散化，而極端勢力卻在崛起，由於在民眾關心的移民、反恐、氣候、經濟增長等問題上，不少歐洲國家並未交出滿意的答卷，這給持歐洲懷疑論的民粹主義政黨可趁之機，但傳統的親歐政黨仍把持大多數席位。

歐洲議會近年來獲得龐大的額外權力，在歐盟立法中扮演重要角色，但歐洲議會的形勢將變得更加複雜，民粹主義勢力的抬頭只是其一原因。

歐洲議會的傳統兩大黨團，中間偏右的人民黨和中間偏左的社會民主黨自1979年以來輪流主導歐洲議會，反映出絕大數國家的執政黨也皆歸屬於人民黨或社會民主黨。

但隨著歐洲中間派政黨的不斷衰落，兩大黨團已無法單獨形成足夠多數。義大利、希臘、波蘭和法國等主要成員國皆不由隸屬於人民黨或社會民主黨的政黨執政。

根據初步統計數據，兩大黨團在此次大選中，共計流失逾90個席次，創下歷年來「失血」最嚴重紀錄。相較之下，自由民主黨比上屆大選多出30席、綠黨上升20席、民粹主義政黨也上升30席。

大選結果將造就議會版圖的分裂，將使歐盟立法程序變得更加繁雜，跨黨團聯盟的增加，預計使敏感領域的決策變得複雜多元，像是歐盟的下個預算案、邊境管制和氣候措施等議題。然而，許多人認為碎片化並非壞事，歐洲改革中心資深研究員亞加達（Agata Gostyńska-Jakubowska）指出，「歐洲議會版圖的分散，可能因此成為歐洲民主的福音，歐盟出現更大的政治競爭，或許會增加公眾對歐洲議會大選的興趣，這對歐盟來說是一個良性發展」。