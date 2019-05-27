抗美施壓 伊朗總統：公投定核協議存廢

2019-05-27 13:22 世界日報 編譯中心／綜合26日電



抗美施壓，伊朗提公投定核協議存廢。 歐新社 分享 facebook

隨著美國加派1500名美軍赴中東及向伊朗宿敵沙烏地阿拉伯售武，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）25日提出可就2015年伊朗核協議何去何從舉行全民公投。伊朗外交高官展開穿梭外交，外長查瑞夫25日訪問伊拉克加強兩國關係，副外長阿拉克奇（Abbas Araghchi）26日則出訪阿曼、科威特及卡塔爾。

路透報導，美國退出核協議後，美伊緊張令伊朗溫和派受壓，最高領袖哈米尼上周才點名批評羅哈尼及外長查瑞夫，表示早就不滿意核協議的執行方式。

伊朗國營傳媒報導，羅哈尼25日晚跟伊朗傳媒主編會面時，提議就伊朗核計畫公投。羅哈尼稱早在2004年擔任伊朗核談判代表時，便已經向最高領袖哈米尼提出有關想法。他表示，當時哈米尼贊同該想法，但最終沒有實行。公投可提供伊朗領導人操作空間，有助化解與美國的對峙。美聯社，認為公投可為伊朗增加提煉濃縮鈾提供理據。

另一方面，查瑞夫在巴格達與伊拉克外長哈金的聯合記者會也表示，伊朗計畫和波灣地區的阿拉伯國家建立平衡關係，且曾提議和它們簽署互不侵犯條約。

哈金則稱，願意擔任美伊之間的調停人，「我們非常清楚及誠懇地表明，我們反對美國單方面行為。在這點上我們跟伊朗立場一致。」美國及伊朗是伊拉克兩大盟友，美伊關係緊張，令伊拉克為難。

伊朗自1979年伊斯蘭革命以來只舉行過3次公投，分別是批准成立伊斯蘭共和國，批准憲法及修憲。