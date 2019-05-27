IS戰俘被判死刑 違反審判程序惹議

2019-05-27 13:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



法國籍IS成員被以戰俘形式移轉到伊拉克備受審判，但該國審判程序明顯不合法理，引發人權團體抗議。(photo on Wikimedia) 分享 facebook

法國籍的IS戰俘遭到伊拉克法庭判處死刑，僅有30天上訴時間！美軍支持的敘利亞民主力量（SDF）在敘利亞一戰中抓到不少IS餘黨，並在二月移送到伊拉克。而日前傳出其中3名戰俘被伊拉克判處死刑，距離死刑僅有30天的上訴期，此舉受到人權團體抗議審判過程不符合規範。然而，法國總統馬克宏拒絕對此發表看法，僅說這關係到伊拉克的主權問題。

根據《半島電視台》報導，隨著SDF在敘利亞各地瓦解IS殘存的勢力，不少IS分支和餘黨都被當成戰俘，移轉到伊拉克處理，日前傳出3位法國籍的IS成員被伊拉克法庭審判死刑，他們僅有30天的上訴期，此舉引發戰俘的受理律師與人權團體抗議是「審理過程不符法規」。

其中一位戰俘的律師布迪聲稱審判過程根本是「簡易型司法」，按照各國法律，本該經過層層環節的死刑判決僅在巴格達的監獄快速通過，而且證詞和審理都只憑著審問；人權團體指出，就算是IS戰鬥人員都應該符合法律審判過程，但伊拉克法院常透過威脅，得到戰俘的證詞，或是將間接供詞當成主要證據定罪。

目前這3名法籍IS成員是首批被判處死刑者，據估計，還有近6千個IS成員來自於西歐國家，其中又以法國籍最為多數，約有近2千人，因此這項判例對往後的戰俘審判有著指標性的影響。

據《英國廣播公司》報導，二月時法籍IS餘黨被移轉到伊拉克時，法國總統馬克宏就說過，若法國對此干預（要求引渡回法國審理），可能涉及妨礙伊拉克行使主權，至於日前這項死刑判決是否有違法理與程序，馬克宏則尚未發表回應。

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