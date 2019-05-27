歐洲議會版圖改變 老派集團優勢不再

2019-05-27 12:58 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



歐洲議會選舉是歐洲近日來眾所矚目的議題，依照本次選情來看，老派多數集團可能不再有優勢。(photo on Wikimedia) 分享 facebook

眾所矚目的歐洲議會選舉將完結，在結果揭曉前，這個涉及28國、超過4億選民與數百個政黨的大選有幾項關注點，包括本屆投票率是近20年來最高，而近幾年興起的極右派民粹主義將影響議會勢力版圖，讓過往優勢很大的中左與中右派都不再吃香，此外，年輕票暴漲與英國脫歐派的選擇，讓本屆歐洲議會建制派維持領導地位的難度增高。

根據《英國衛報》報導，歷時4天投票期、總計28個國家投票的歐洲議會即將完投，雖然結果尚未揭曉，但估計的投票率約在49%到52%之間，已超過上一屆，更可能是近20年來的新高，說明重要性上升，與英國脫歐議題、極右派的民粹主義風行密不可分。

老派優勢集團越趨式微

依照估計，原本的領先集團、上一屆拿下最多席次的歐洲人民黨（EPP）雖然還是最大黨團，但席次應該剩下173席（比上一屆少了44席），其次的社主與民主聯盟（S&D）將剩下147席（減少39席），這2大集團需要結盟第三名、歐洲自由民主聯盟的102席，才有可能奪得751席的過半席次，說明2大集團統治40年的多數派可能瓦解。

除了歐洲自由民主聯盟是增加席次以外，本次較明顯上漲席次的都與民粹主義興起有關，綠黨和極右派的席次都有明顯進步，前者多拿約20席達71席，成為第四大黨，而兩大主要的極右派共計會拿到113席，成為一股不可忽視的勢力。

英國脫歐派反而選得好

據專業政治網《Axios》報導，過往兩大集團分屬中左翼與中右翼，而本次因年輕票暴漲，可判讀是受到新思維民粹主義影響，所以極右派票數激增，連帶著稍微右傾的自由主義聯盟也受益。整體而言，這些極右派雖然還不到能影響兩大集團的決策，但反建制的老派聯盟（簡言之是過往的中間偏左與偏右翼）式微是可預見的。

此外，英國因來不及脫歐而得參加歐洲議會選舉，此舉在該國國內投票結果後看來非常弔詭，因為英國老派的保守黨和工黨選得都不佳，反而是退歐派的自由民主黨選得精彩，若用白話文解釋，英國選出的主要聲音是退歐，但當選者卻要參與歐洲議會，自由主義黨的後續意見值得再關注。

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