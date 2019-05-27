巴布亞紐新幾內亞總理主動請辭 遭質疑是以退為進

2019-05-27 12:39 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



巴布亞紐新幾內亞總理奧尼爾（圖右）因財政表現差，不堪執政黨官員紛紛倒戈，自行宣布下台，但被質疑是在做表面功夫。(photo on Wikimedia) 分享 facebook

辭職是以退為進？在執政聯盟的政要高調宣佈叛逃到反對黨陣營後，巴布亞紐新幾內亞總理奧尼爾26日發表聲明，為了政府的穩定他決定辭職，但這個舉措受到反對派勢力領袖克萊默的抨擊；克萊默指出，奧尼爾因單方面從事天然氣交易，並導致該國受虧損，本該受不信任投票而下台，現在他僅是口頭聲明辭職，尚未真正放權，可能只是為了躲掉不信任投票。

辭職只是表面功夫？

根據《愛爾蘭時報》報導，在巴布亞紐新幾內亞的執政黨、人民代表大會爆出多位政府官員倒戈，決定投向反對派陣營後，該國總理奧尼爾26日主動在媒體面前宣布，為了穩定執政正當性與政府的穩定而辭職，將總理位置交給前總理朱麗葉斯．陳，讓這位老前總理暫代政務。

然而，奧尼爾在口頭宣布辭職後，尚未將正式的辭職函上呈給該國總督，讓反對派領袖克萊默質疑是「以退為進」，克萊默27日砲擊說，奧尼爾執政的7年多中，該國財政問題受到嚴重虧損，而且大部份決策都是他單方面通過，連執政派都至少已有9名官員反戈就是反對奧尼爾的最佳證明。

財政決策糟糕

克萊默指出，議會對他提出不信任案投票是必要之舉，讓他提早下台，但隨著奧尼爾目前口頭說辭職，卻無後續作為，很可能是為了表明自己已放權，盼為了黨派的優勢挽回這些流失的官員，說明他和部分PNG黨員仍想繼續領導政府，而不是負起政治責任。

根據《半島電視台》報導，克萊默上述提到奧尼爾單方面導致的財政虧損就是液態天然氣合約案，反對派指出，奧尼爾於2014年強行貸款、購買天然氣能源公司的10%股權，但在2017年價格暴跌後只能被迫出售，導致該國光在這個項目就虧了近3億美元，對於該國本就不算健康的財政是一大打擊，奧尼爾後續的財政政策也不突出，讓他聲勢不斷下滑。

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