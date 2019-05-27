親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

總統排第6！2019臺灣社會信任調查出爐 民眾最不信任誰？

直播／不要出去！北部萬安演習登場 違者最高罰15萬

巴布亞紐新幾內亞總理主動請辭 遭質疑是以退為進

2019-05-27 12:39台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

巴布亞紐新幾內亞總理奧尼爾（圖右）因財政表現差，不堪執政黨官員紛紛倒戈，自行宣布...
巴布亞紐新幾內亞總理奧尼爾（圖右）因財政表現差，不堪執政黨官員紛紛倒戈，自行宣布下台，但被質疑是在做表面功夫。(photo on Wikimedia)
分享

辭職是以退為進？在執政聯盟的政要高調宣佈叛逃到反對黨陣營後，巴布亞紐新幾內亞總理奧尼爾26日發表聲明，為了政府的穩定他決定辭職，但這個舉措受到反對派勢力領袖克萊默的抨擊；克萊默指出，奧尼爾因單方面從事天然氣交易，並導致該國受虧損，本該受不信任投票而下台，現在他僅是口頭聲明辭職，尚未真正放權，可能只是為了躲掉不信任投票。

辭職只是表面功夫？

根據《愛爾蘭時報》報導，在巴布亞紐新幾內亞的執政黨、人民代表大會爆出多位政府官員倒戈，決定投向反對派陣營後，該國總理奧尼爾26日主動在媒體面前宣布，為了穩定執政正當性與政府的穩定而辭職，將總理位置交給前總理朱麗葉斯．陳，讓這位老前總理暫代政務。

然而，奧尼爾在口頭宣布辭職後，尚未將正式的辭職函上呈給該國總督，讓反對派領袖克萊默質疑是「以退為進」，克萊默27日砲擊說，奧尼爾執政的7年多中，該國財政問題受到嚴重虧損，而且大部份決策都是他單方面通過，連執政派都至少已有9名官員反戈就是反對奧尼爾的最佳證明。

財政決策糟糕

克萊默指出，議會對他提出不信任案投票是必要之舉，讓他提早下台，但隨著奧尼爾目前口頭說辭職，卻無後續作為，很可能是為了表明自己已放權，盼為了黨派的優勢挽回這些流失的官員，說明他和部分PNG黨員仍想繼續領導政府，而不是負起政治責任。

根據《半島電視台》報導，克萊默上述提到奧尼爾單方面導致的財政虧損就是液態天然氣合約案，反對派指出，奧尼爾於2014年強行貸款、購買天然氣能源公司的10%股權，但在2017年價格暴跌後只能被迫出售，導致該國光在這個項目就虧了近3億美元，對於該國本就不算健康的財政是一大打擊，奧尼爾後續的財政政策也不突出，讓他聲勢不斷下滑。

【更多精采內容，詳見

投票愛爾蘭
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

歐洲議會選舉投票率創新高 贏家、輸家看這裡

2019-05-27 13:26

歐洲議會大選：英國「脫歐黨」恐成最大贏家？

2019-05-27 13:00

影／美日峰會在即 熱情款待川普 安倍遭批像導遊

2019-05-27 13:57

紐時：美軍呈報遇見不明飛行物 國防部在研究幽浮

2019-05-27 13:41

守住南太平洋後院 澳洲總理將訪索羅門群島

2019-05-27 13:38

抗美施壓 伊朗總統：公投定核協議存廢

2019-05-27 13:22

歐洲議會中間派2大黨團失去多數 但未被民粹淹沒

2019-05-27 13:10

IS戰俘被判死刑 違反審判程序惹議

2019-05-27 13:05

與川普會談 安倍盼展現日美同盟堅固關係

2019-05-27 13:02

歐洲議會版圖改變 老派集團優勢不再

2019-05-27 12:58

北韓伊朗問題 川普釋鴿派回應

2019-05-27 12:56

川普伉儷訪日皇宮 德仁即位後首次會面國賓

2019-05-27 12:23

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵

2019-05-27 12:20

川普：美日貿易談判 8月將有重磅發表

2019-05-27 12:07

波斯灣情勢升溫 伊拉克總理：中東有開戰風險

2019-05-27 11:45

歐洲議會政黨碎片化 專家看好：將更民主多元

2019-05-27 10:41

歐洲議會選舉 法國極右派挾民意進逼馬克宏

2019-05-27 09:38

歐洲議會選舉大贏家 既非主流也非民粹而是綠黨興起

2019-05-27 09:34

記取歐巴馬教訓 川普會新日皇握手未鞠躬

2019-05-27 09:23

歐洲議會選舉 中間偏右派勝疑歐派大有斬獲

2019-05-27 09:17

馬哈地重申支持一帶一路 加強馬中緊密合作

2019-05-27 08:59

敗給高調逼宮秀 巴紐總理辭職

2019-05-27 00:28

撿到美國的槍…北韓、俄國駭慘全球

2019-05-27 00:28

安倍破格款待 川普排場超越日皇

2019-05-27 00:28

歐洲議會大選最後一天　歐盟大國德法西投票率上升

2019-05-26 23:02

美國研發殺手級武器 害到自己

2019-05-26 22:53

伊斯蘭國3名法國籍成員 遭伊拉克法院判死刑

2019-05-26 22:45

歐洲議會選舉將落幕 英國脫歐黨準備慶功

2019-05-26 22:37

大戰之後 伊拉克摩蘇爾居民苦於失聰

2019-05-26 22:35

關注遊戲成癮問題 世衛將電玩失調列精神疾病

2019-05-26 22:25

巴基斯坦村落驚傳六百多人染愛滋 大多是兒童

2019-05-26 19:57

原民兒少合唱團英國巡演 八部合音天籟驚豔國際

2019-05-26 19:52

逾10人角逐保守黨黨魁 誓言成功帶領英國脫歐

2019-05-26 19:29

德反猶太聲浪高 官員籲莫帶「小帽」

2019-05-26 17:31

天然氣田投資失敗成逼宮秀 巴紐總理辭職

2019-05-26 17:30

南非新總統強勢矢言打貪、降失業率

2019-05-26 17:14

美台國安首長 斷交40年來首次會面

2019-05-26 16:53

菲參議院權力洗牌 杜特蒂政敵恐面臨牢獄之災

2019-05-26 16:41

莫迪被任命為總理 展開下一個五年任期

2019-05-26 16:37
看更多

熱門文章

美國研發殺手級武器 害到自己

2019-05-26 22:53

2個女人捲入貿易戰…她們的背景比川習會還驚人

2019-05-27 10:00

從頭摸到腰...噁師狂摟女學生 影片曝光遭停職

2019-05-26 17:58

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-27 06:54

美中貿易戰用30年前老招！ 3原因恐讓結局失控…

2019-05-27 11:00

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41

記取歐巴馬教訓 川普會新日皇握手未鞠躬

2019-05-27 09:23

世衛將首度認可中醫地位 西醫界反彈

2019-05-26 14:36

美股恐現第二波拋售潮

2019-05-26 23:27

東京奧運推這東西遮蔭 網友：看上去真蠢

2019-05-26 21:19

華為風暴 任正非：已做兩萬枚不死金牌獎章

2019-05-26 23:03

撿到美國的槍…北韓、俄國駭慘全球

2019-05-27 00:28

消除黨內雜音！陸提中美之爭「新九評」

2019-05-27 01:08

安倍破格款待 川普排場超越日皇

2019-05-27 00:28

巴基斯坦村落驚傳六百多人染愛滋 大多是兒童

2019-05-26 19:57

秘魯發生規模8.0強震 震源深度105公里

2019-05-26 16:05

面對美國科技戰陸放低姿態 強調開放合作

2019-05-26 17:49

任正非：華為準備打持久戰 不會和美國拚刺刀

2019-05-27 09:20

德國YouTuber飆罵執政黨55分鐘 影片引爆政治炸彈

2019-05-26 14:46

虛榮編碼！ 如今美國成衣女裝8號約和60年前16號一樣大

2019-05-27 09:41

被WiFi聯盟、SD協會除名…華為暗批歧視

2019-05-27 01:08

抗美第一槍？中國大增巴西大豆進口 採購量翻倍

2019-05-27 11:42

美堵華為 衝擊四領域

2019-05-27 00:03

漫威之父疑遭虐 洛杉磯警方逮捕照料人

2019-05-26 21:27

川普最快本周發布行政命令 要求醫療產業揭露成本

2019-05-26 17:02

北海道 39度高溫破紀錄！

2019-05-27 00:50

飛雅特與雷諾談結盟 可能催生全球最大汽車聯盟

2019-05-26 17:40

原民兒少合唱團英國巡演 八部合音天籟驚豔國際

2019-05-26 19:52

天然氣田投資失敗成逼宮秀 巴紐總理辭職

2019-05-26 17:30

前APEC官員：美中貿易戰 台受衝擊但也是機會

2019-05-26 16:46

為關稅槓上 川普消遣豐田社長

2019-05-27 00:28

伊斯蘭國3名法國籍成員 遭伊拉克法院判死刑

2019-05-26 22:45

特斯拉鋼鐵人 掉漆了…

2019-05-26 23:28

中美貿易談判 劉遵義：美國大選前難達全面協議

2019-05-27 09:21

歐洲議會選舉將落幕 英國脫歐黨準備慶功

2019-05-26 22:37

美網路武器外流 變病毒勒贖多州政府

2019-05-27 00:28

美增關稅 陸喊話：整體可控

2019-05-27 01:08

出動新天皇、邀請賞相撲 討好川普安倍堪稱全球典範

2019-05-26 16:03

關注遊戲成癮問題 世衛將電玩失調列精神疾病

2019-05-26 22:25

歐洲議會選舉大贏家 既非主流也非民粹而是綠黨興起

2019-05-27 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top