今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-27 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



歐洲聯盟議會選舉初步結果揭曉，主流政黨尚能保住優勢，歐元對美元回貶轉升。美國總統川普今天在東京和安倍晉三舉行貿易會談。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●從歐元升值看歐盟議會選情

歐元和英鎊兌美元走升，從初步結果來看來，梅克爾陣營可望獲勝，但法國總統馬克宏的執政黨卻遭到挫敗，以差微差距落後雷朋的國民聯盟。但歐盟主流政黨大致能保住原有地位，對環保的政黨的支持大增。英國脫歐黨贏得英國最多席次。希臘政府則是敗選的頭一位受害者，總理齊普拉斯在執政黨落敗後宣布改選國會。

●打小白球、看相撲之後…

美國總統川普訪問日本，昨天到高爾夫球場揮竿，又觀賞大相撲比賽，度過悠閒周日，今天將和日本首相安倍晉三就貿易會談。但川普已表示，要等到7月日本大選過後，才會敲定協議。日本經濟大臣則表示，目前協商避免像是美國揚言限制汽車進口並納入外匯條款的爭議性議題。

●人民幣空頭小心了

中國銀保監會新聞發言人肖遠企在清華五道口全球金融論壇上代表郭樹清發表講話說，美國固然可以把關稅加到極限水平，但是對中國經濟影響將「非常有限」；而美國自身將受到幾乎相同力度的打擊。他也稱「投機做空人民幣必然遭受巨大損失」。郭樹清還對貿易戰進行了點評，這也是本月中美衝突升級以來公開討論貿易戰的最高級別金融官員。

●美股跌近底部？

美國股市上周五（24日）受到美國總統川普對華為態度放軟所鼓舞，三大指數上揚，只是漲幅不足以彌補一周來因貿易緊張引發的跌幅，道瓊指數已連五周下跌，標普500也連跌三周。從美債受到追捧來看，投資人仍不敢篤定美股已跌近底部。

美國總統川普23日表示可將華為納入美中貿易協議，暗示可能對華為放鬆管制。受此消息鼓舞，道瓊周五漲0.4%收25,585點，標普500和那斯達克綜合指數各漲0.1%。一周下來，三大指數仍未能收復失土，道瓊跌0.7%，標普500指數和那斯達克各跌1.2%和2.3%。

美國10年期公債殖利率周五收在2.327%，再度低於3個月期債券殖利率。殖利率曲線再現倒掛，讓美國再添經濟成長減退的又一警訊。摩根士丹利投資管理公司董事總經理史利曼認為，由此看來，標普500指數5月跌4%恐怕還不夠，他預測會由周五的2,826點繼續跌到2,750點。他說：「美債告訴我們股市還得再調整預期。」

●最大汽車製造集團即將誕生

熟悉內情人士指出，飛雅特克萊斯勒汽車公司（FCA）預計最快今天宣布與雷諾汽車（Renault）合作計畫，為FCA最終加入雷諾─日產─三菱聯盟鋪路，從而建立全球最大的汽車製造集團，以因應全球汽車業的結構變革。

彭博資訊26日引述知情人士報導，FCA與雷諾的協議內容可能包括交換股權。儘管雷諾的合作夥伴日產（Nissan）未參與談判，但這樁交易可能使這幾家汽車製造商結盟。