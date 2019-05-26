歐洲議會大選最後一天 歐盟大國德法西投票率上升

2019-05-26 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



26日是歐洲議會選舉最後一天，歐盟中幾個大國的投票率似乎有所上升，西班牙、法國與德國都出現微幅上升情形。

相較於2014年時的24%，此次西班牙的投票率高達3成5，德國在下午兩點為止的投票率也有29%，高於2014年同時段的26%，而在法國，截至中午為止的投票率則為19.26%，高於2014年同時段的16%。