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歐洲議會大選最後一天　歐盟大國德法西投票率上升

2019-05-26 23:02聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

26日是歐洲議會選舉最後一天，歐盟中幾個大國的投票率似乎有所上升，西班牙、法國與德國都出現微幅上升情形。

相較於2014年時的24%，此次西班牙的投票率高達3成5，德國在下午兩點為止的投票率也有29%，高於2014年同時段的26%，而在法國，截至中午為止的投票率則為19.26%，高於2014年同時段的16%。

5年一次的歐洲議會選舉預計選出751席議員，初步開票結果則將在台灣時間27日清晨5點宣布。

圖為26日歐盟國家公民排隊進入投票所投票畫面。歐新社
圖為26日歐盟國家公民排隊進入投票所投票畫面。歐新社
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投票率法國
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