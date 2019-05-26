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美國研發殺手級武器 害到自己

2019-05-26 22:53聯合報 記者李京倫╱即時報導

紐約時報報導，美國國家安全局研發的網路武器EternalBlue不慎外流，不僅在世界各地造成災情，還害到美國地方政府。美國馬里蘭州最大城巴爾的摩市政府近三周來遭受惡意軟體攻擊，成千上萬電腦被勒索病毒鎖住、電郵當機、房地產交易中斷，民眾的水費帳單、健康警訊等市政服務皆受影響。安全專家表示，肆虐的惡意軟體其中一個關鍵部分，就是EternalBlue。

安全專家說，EternalBlue攻擊事件現已達到新高，從賓州到德州，許多美國小鎮和城市受害，那些地方政府為之癱瘓，且災情還在蔓延。這些地方政府的數位設施老舊，少有資源可以自保。

北韓是第一個利用EternalBlue的外國國家，將EternalBlue改編為「想哭」（WannaCry）勒索軟體，2017年癱瘓英國醫療體系、德國鐵路系統和全球各地20萬個組織。

接著，俄國將EternalBlue改編為NotPetya勒索軟體，並攻擊烏克蘭，在烏克蘭做生意的跨國公司幾乎都受害，例如聯邦快遞（FedEx）損失4億美元，默克藥廠（Merck）損失6.7億美元。

災情不止於此。網路安全公司賽門鐵克和火眼的研究人員指出，過去一年來，介入2016年美國大選的同一批俄國駭客，用EternalBlue滲透飯店Wi-Fi網路。伊朗駭客用它在中東散播勒索軟體並入侵航空公司。

賽門鐵克資安事端回應主任塔庫爾說：「情報機關專用的武器居然能為公眾取得並普遍使用，真是不可思議。」

美國國安局專家花了將近一年時間找到微軟公司軟體的漏洞，並寫程式攻擊這個漏洞，EternalBlue由此而來。由於微軟漏洞讓國安局蒐集到大量情報，國安局一直沒有通知微軟修補，直到五年多之後、也就是2017年，EternalBlue被一個自稱「影子掮客」的不明組織放到網路上，國安局才通知微軟。微軟發布補丁，但全球數以十萬計的電腦仍無法抵擋EternalBlue。

去年，法國總統馬克宏發動全球簽署「巴黎呼籲網路空間信任和安全」承諾書，承諾在沒有交戰的情況下不發動惡意網路攻擊，微軟、谷歌和臉書跟50個國家都簽署，但全球最常發動網路攻擊的中國大陸、伊朗、以色列、北韓、俄國和美國，都沒有簽。

南韓資訊安全署人員2017年看著螢幕，監控北韓「想哭」勒索軟體攻擊情形。（美聯社...
南韓資訊安全署人員2017年看著螢幕，監控北韓「想哭」勒索軟體攻擊情形。（美聯社）
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