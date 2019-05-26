大戰之後 伊拉克摩蘇爾居民苦於失聰

2019-05-26 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



伊拉克政府軍於2017年7月從恐怖組織伊斯蘭國手中奪回伊北大城摩蘇爾。戰爭期間，摩蘇爾居民忍受戰火轟鳴長達數月，59歲婦人艾莉亞．阿里的房子在戰爭結束前夕遭飛彈炸毀，她同時失去了丈夫和聽覺。

法新社報導，近九個月的戰火連綿，空襲、迫擊砲和汽車炸彈無情摧殘摩蘇爾，上千居民受爆炸轟鳴造成的聽力障礙所苦，輕則耳鳴，重則失聰。

阿里說：「我已失聰兩年了。一架戰機在和西摩蘇爾市的戰役中轟炸我們鄰近區域，我的丈夫被燒成焦屍。」她花了兩年使生活恢復常軌，卻沒錢尋求專業聽力照護。

戰區中的爆炸會將碎片噴射到人耳中，劃破耳膜。負責傳遞聲音的神經，也會因爆炸巨響而損壞。地雷爆炸聲響高達170分貝，而造成永久性失聰只要85分貝。

戰爭期間，每天都有15至20個摩蘇爾市民就醫，抱怨他們聽力受損。聽力專家薩利赫說：「砲擊巨響使他們耳朵不斷流血，病患對此束手無策。有些人聽覺已無法回復，因為聽覺神經已被爆炸巨響撕裂。」

摩蘇爾的基礎醫療設施遭戰火蹂躪，遭伊斯蘭國占領前，當地原有6,000個病床，後來只剩1,000個。在慈善組織援助下當地醫院慢慢重建，一家專治聽力受損的醫療中心成立不到一年，天天人滿為患，男女老幼等著接受聽力檢查。

一名65歲老人大吼：「自從3枚迫擊砲炸毀我家，我的聽力嚴重退化。因為我很窮，沒錢負擔醫藥費，所以延遲治療。」由於聽力退化，老人只能聽到喊叫的聲量，也用同樣聲量和他人溝通。

對年紀較小的患者，聽力退化會影響到他們的學習。聽力專家薩德表示：「喪失聽力會影響孩童的語言能力。這些孩童急需聽力和語言治療，但我們這邊並沒有提供這樣的服務。」

一名現年五歲的孩童莫哈納德也許記不得摩蘇爾戰事，但這場戰爭將長年影響他學習。莫哈納德兩耳聽力都受損，影響他學習語言，而且長期未接受治療。他的母親說，直到戰爭結束後才發現孩子聽力嚴重受損，拚命尋求免費治療，只為趕上今年秋季入學。