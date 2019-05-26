巴基斯坦村落驚傳六百多人染愛滋 大多是兒童

2019-05-26 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



法新社報導，巴基斯坦當局26日表示，巴國南部信德省村落超過600人被驗出愛滋病毒陽性，其中大部分是孩童。

信德省拉爾卡納縣的拉迪托羅村和周邊村落，傳出有數百人因一名醫生使用遭汙染的針頭而感染愛滋病毒。

巴國政府特別衛生顧問穆爾札在伊斯蘭馬巴德召開記者會說：「至25日為止，已有681人驗出愛滋病毒陽性反應，其中537人是2歲至12歲的孩童。」

穆爾札說，衛生人員在拉迪托羅村已篩檢21,375人。他說，使用遭汙染的針頭或許是這波愛滋病毒傳播的原因之一，政府正竭盡全力追查。

穆爾札表示：「等我們查出主因後，總理卡恩將採取斷然措施因應。」

當地的家長擔心孩子感染愛滋病後，他們的未來將受到無法彌補的傷害。更令人擔憂的是，巴基斯坦鄉村地區民眾大多貧窮，不了解愛滋病也很難就醫治療。

巴基斯坦過去被認為是愛滋病較不流行的國家，但疫情正以驚人的速度攀升，特別是靜脈注射毒癮者及性工作者。

聯合國資料顯示，巴基斯坦2017年申報新增約20,000名愛滋病患者，目前巴基斯坦已是全亞洲愛滋病增加速度第二快的國家。