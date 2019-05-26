影／活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



新疆伊寧地區，23日發生一起幼童墜樓意外。一名兩歲男童，不知為何原因，突然從5樓墜落，千鈞一髮之際，一名28歲男子衝上前用手去接男童，結果撞擊力道過大，自己當場被砸昏，所幸經檢查後兩人身體都沒什麼大礙。

《新疆都市消費晨報》報導，事發在新疆伊寧地區23日晚間9點左右，28歲的男子托尼可•吐爾干別克，剛下班開著車子回到社區，才剛停好車就聽到有人呼喊，下車後驚見一名男童即將從5樓高處墜落，吐爾干別克想都沒想立馬衝上前，直接徒手接住墜樓男童，但由於力道過大，吐爾干別克被男童撞上瞬間倒地不起，男童則在經過吐爾干別克人肉緩衝後摔到一旁地面上。整個不到3秒的驚險過程，全被監視器畫面拍下。

英勇救人的吐爾干別克事後表示，「我們都有孩子，我也有個孩子。當時什麽都沒想，就上前把他接住。後面我就不知道了，我也被砸矇了。後來知道孩子好好的沒事，我心里挺高興的。」

吐爾干別克和男童歲後都被送往醫院治療，男童並無大礙，吐爾干別克則是頭部和右肩膀受輕傷，兩人目前都已經平安出院；當地伊犁州友誼醫院骨科醫生李文強指出，2歲小孩從5樓摔下來，如果下面沒有防護，即便沒有死亡也會出現很嚴重的高處墜落傷；如果下面有人接，接的人有很大危險，高處掉落下來，重力加速度非常大，接的過程中會存在很大風險，所幸兩人都平安無事。