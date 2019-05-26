德反猶太聲浪高 官員籲莫帶「小帽」

2019-05-26 17:31 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



德國政府官員近日呼籲，猶太人在公眾場合不要帶傳統小圓帽，以維護自身安全。（Photo from Wikimedia Commons） 分享 facebook

德國民族主義情緒高漲，危及猶太人安全！德國反反猶太主義官員25日宣布，由於現在德國社會排外情緒逐漸升溫，猶太人在公眾場合最好避免帶他們的傳統小圓帽「基帕」。德國在「另類選擇黨」崛起後，境內的排外、民族主義比以往更加旺盛，也讓外界擔心該國的種族衝突會日漸升高。

根據《英國公廣電台》報導，德國反反猶主義的政府官員克萊恩警告德國境內猶太人，由於去年發生1646起仇恨猶太的犯罪事件，比起前年增加10%，整個德國反猶太的情緒正逐漸升溫，因此他希望德國的猶太人出門在外要盡量避免戴著傳統猶太教的小圓帽，保護自身安全。

克萊恩受訪時表示，近年來由於許多社群媒體的推波助瀾，讓一度沉寂的反猶太主義死灰復燃，政府為了因應這樣的潮流，會持續跟警察、老師與律師持續宣導在碰到反猶主義時不同的處理方式，避免升高衝突。

根據以色列《國土報》報導，由於近年來德國移民數量漸增，引發德國人不滿，因此有「另類選擇黨」等較極端政黨的崛起，而且現在他們還是德國的主要反對黨，許多政客看到此風可長，也藉機對當年猶太大屠殺等敏感事件，表達具爭議的言論，以致引發社會對立。

不過《國土報》也提到，巴伐利亞邦的內政部長赫爾曼受訪時堅持，德國不會限制猶太人的宗教自由，如果猶太人想戴小圓帽就戴。他認為，與其跟極端主義妥協，不如正視這個問題，如果德國不再跟極端主義對抗，只會重回當年納粹極右派的悲劇，邦政府會盡力保護猶太人的宗教自由。

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