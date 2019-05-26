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南非新總統強勢矢言打貪、降失業率

2019-05-26 17:14台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

南非代理總統拉馬福薩透過勝選而轉正，誓言大打經濟牌，解決失業率過高且經濟貪腐的問...
南非代理總統拉馬福薩透過勝選而轉正，誓言大打經濟牌，解決失業率過高且經濟貪腐的問題。 路透
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南非副總統拉馬福薩扶正，誓言解決經濟腐敗問題！去年原任總統祖瑪涉及貪污醜聞而辭職，由拉馬福薩代理，日前他以57.5%的多數票成功扶正，針對所屬的非洲國民大會黨25年來勝選的最小優勢，拉馬福薩認為，經濟腐敗與過高的青年失業率，是人民不再相信非國大的原因，其施政目標就是要解決這些問題。

根據《英國廣播公司》報導，非國大候選人拉馬福薩日前於首都的宣誓典禮中表示，他將為南非帶來「希望與革新」，拉馬福薩指出，本次大選只以些微優勢力克反對派（57.5%的得票率），說明該黨不再受到人民愛戴，他認為最大原因是經濟太過腐敗。

拉馬福薩所代表的政黨非國大已統治南非25年，但近10年來，南非的經濟發展相比於其它非洲國家不進反退，前總統祖瑪更因涉及貪腐而辭職，對拉馬福薩來說，上任首要任務就是扭轉人民對非國大的形象。

據《半島電視台》報導，南非的經濟衰退能從數據一目了然，該國擁有非洲大陸最完善的基礎設施，但其市場經濟卻低迷了十年，其中，全國平均失業率來到27.6%，最驚人的是15歲到34歲之間的年輕人（約2030萬人）失業率達到55.2%。

雖然南非目前經濟處境很糟，但現任總統拉馬福薩被看好能做到他的打貪承諾，據《半島電視台》專家米勒所說，拉馬福薩在非國大選中算是中流砥柱，若沒有他的號召力，非國大選中可能僅有4成支持度，米勒看好他說：「拉馬福薩常呼籲須重視資源不平等的問題，又很關心年輕人的就業議題，很可能替南非帶來真正的改變。」

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南非非洲
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