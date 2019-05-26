莫迪被任命為總理 展開下一個五年任期

2019-05-26 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



印度總理莫迪和所屬的人民黨在剛落幕在國會大選獲得壓倒性勝利後，莫迪於25日被任命為下任總理，將展開下一個五年任期。

印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）辦公室25日深夜發布聲明，確認莫迪的任命，並要求他公布其內閣會議（Council of Ministers）成員名單及宣誓就職的日期與時間。