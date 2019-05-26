親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
英首相黯然下台
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

莫迪被任命為總理 展開下一個五年任期

2019-05-26 16:37經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

印度總理莫迪和所屬的人民黨在剛落幕在國會大選獲得壓倒性勝利後，莫迪於25日被任命為下任總理，將展開下一個五年任期。

印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）辦公室25日深夜發布聲明，確認莫迪的任命，並要求他公布其內閣會議（Council of Ministers）成員名單及宣誓就職的日期與時間。

印度金融快報26日報導，莫迪可能在周四30日宣誓就職。執政的人民黨在543個國會席次中贏得303席，成為取得過半國會席次的單一政黨。

印度總理莫迪連任成功，將展開下一個五年任期。 路透
印度總理莫迪連任成功，將展開下一個五年任期。 路透
分享

莫迪印度柯文德
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

天然氣田投資失敗成逼宮秀 巴紐總理辭職

2019-05-26 17:30

南非新總統強勢矢言打貪、降失業率

2019-05-26 17:14

秘魯發生規模7.5強震 震源深度105公里

2019-05-26 16:05

影／活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

德反猶太聲浪高 官員籲莫帶「小帽」

2019-05-26 17:31

美台國安首長 斷交40年來首次會面

2019-05-26 16:53

菲參議院權力洗牌 杜特蒂政敵恐面臨牢獄之災

2019-05-26 16:41

美日峰會聚焦北韓、伊朗 兩國拉手展示同盟

2019-05-26 16:16

川普抱怨日本汽車 美日貿易其實也很緊張

2019-05-26 16:08

出動新天皇、邀請賞相撲 討好川普安倍堪稱全球典範

2019-05-26 16:03

川普抵日 一開口就要減美日貿易赤字

2019-05-26 15:55

碰壁金正恩、硬槓習近平、安倍卻默默守候 川普赴日取暖

2019-05-26 15:50

印度強人獲青睞 穆迪連任受期待

2019-05-26 15:17

美駐中共大使 呼籲北京與達賴喇嘛對話

2019-05-26 14:59

德國YouTuber飆罵執政黨55分鐘 影片引爆政治炸彈

2019-05-26 14:46

世衛將首度認可中醫地位 西醫界反彈

2019-05-26 14:36

歐洲議會極右派聲勢漲 挑戰歐盟一體化

2019-05-26 14:36

怕砸到川普 相撲協會罕見發禁令：拋坐墊可能被逮捕

2019-05-26 13:16

峰會前先當「麻吉」 安倍親駕球車載川普揮桿

2019-05-26 13:07

當眾點名、調侃豐田大老闆 「進擊的川普」讓人捏把冷汗

2019-05-26 13:04

領更多！南韓銀髮族延後請領年金5年爆增10倍

2019-05-26 11:33

安倍親駕球車載川普「川安會」前打小白球放鬆

2019-05-26 11:10

第五度小白球聚 安倍親駕球車載川普

2019-05-26 10:37

美日峰會 將聚焦北韓飛彈、制裁伊朗

2019-05-26 00:22

當調人 搶對話…安倍下月訪伊 等美點頭

2019-05-26 00:14

嚇阻伊朗…川普增兵中東 軍售沙國

2019-05-26 00:10

川普訪日聚焦貿易 要求「美日貿易應更公平」

2019-05-26 00:03

觀察站／討川普歡心 日本「開足馬力」

2019-05-25 23:52

星期人物／英烹調革命之王 奧利佛餐飲帝國崩垮

2019-05-25 23:50

歐洲議會選舉 民粹狂潮在荷受挫

2019-05-25 23:50

川普抵達日本第一件事...先見40位日本企業老闆

2019-05-25 23:45

東京晴空塔燈光秀歡迎川普訪日

2019-05-25 23:43

碰壁北韓 貿戰槓陸…川普再擁「邊緣人」安倍

2019-05-25 23:40

邊緣人安倍 重獲關愛

2019-05-25 23:02

安倍不計毀譽吹捧川普 法新社：堪為模範

2019-05-25 22:43

看懂歐洲議會在選什麼？希望歐盟死還是活

2019-05-25 22:20

才剛就任 烏克蘭人請願要求新科總統下台

2019-05-25 20:05

聖母峰攻頂再傳死訊 一週遇難增至10人

2019-05-25 19:21

美國安顧問：北韓射飛彈違反安理會決議

2019-05-25 17:07
看更多

熱門文章

真實版大逃殺！菲律賓死亡馬拉松 賽鴿存活率僅一成...

2019-05-26 09:00

美制裁華為 學者：全球半導體業衰退恐擴大

2019-05-25 20:21

日本各地熱如盛夏 北海道飆出39度破紀錄高溫

2019-05-26 12:27

道瓊工業指數已連跌五周 從美債行情來看恐怕還有得跌

2019-05-25 18:28

「你在哪裡？」 川普與日企業家餐敘 趁機消遣豐田社長

2019-05-26 09:46

覲見日本天皇有何規矩 美國歷任總統都有煩惱

2019-05-26 10:46

安倍不計毀譽吹捧川普 法新社：堪為模範

2019-05-25 22:43

才剛就任 烏克蘭人請願要求新科總統下台

2019-05-25 20:05

川普抵達日本第一件事...先見40位日本企業老闆

2019-05-25 23:45

美股連跌五周 市場更趨謹慎

2019-05-26 01:04

聖母峰攻頂再傳死訊 一週遇難增至10人

2019-05-25 19:21

因父親拍下她開車模樣被捕 沙國女權運動者遭無情虐待

2019-05-26 13:53

洛基超暖心！男神湯赫度斯頓遇語障粉絲 即轉手語溝通片段瘋傳

2019-05-25 19:50

領更多！南韓銀髮族延後請領年金5年爆增10倍

2019-05-26 11:33

全世界最貴的藥…

2019-05-26 03:10

川普訪日聚焦貿易 要求「美日貿易應更公平」

2019-05-26 00:03

世衛將首度認可中醫地位 西醫界反彈

2019-05-26 14:36

德國YouTuber飆罵執政黨55分鐘 影片引爆政治炸彈

2019-05-26 14:46

34非裔女性畢業 西點軍校寫歷史

2019-05-25 23:50

秘魯發生規模7.5強震 震源深度105公里

2019-05-26 16:05

美中貿易戰升溫 外商轉向越南投資

2019-05-25 19:20

看懂歐洲議會在選什麼？希望歐盟死還是活

2019-05-25 22:20

安倍親駕球車載川普「川安會」前打小白球放鬆

2019-05-26 11:10

貨幣操縱國名單 越南將除名

2019-05-26 01:04

美日何時達成貿易協議？福斯新聞：日本參院大選後

2019-05-26 09:17

害人害己？美城市遭軟體勒贖 來源竟是美政府網路武器

2019-05-26 12:06

英相爭霸戰開打 硬脫歐風險增

2019-05-25 23:50

觀察站／討川普歡心 日本「開足馬力」

2019-05-25 23:52

星期人物／英烹調革命之王 奧利佛餐飲帝國崩垮

2019-05-25 23:50

第五度小白球聚 安倍親駕球車載川普

2019-05-26 10:37

溫哥華豪宅避稅 爭相出租

2019-05-25 23:02

東京晴空塔燈光秀歡迎川普訪日

2019-05-25 23:43

嚇阻伊朗…川普增兵中東 軍售沙國

2019-05-26 00:10

怕砸到川普 相撲協會罕見發禁令：拋坐墊可能被逮捕

2019-05-26 13:16

新澤西州首府酒吧外傳槍擊 10傷2命危

2019-05-26 06:49

天然氣田投資失敗成逼宮秀 巴紐總理辭職

2019-05-26 17:30

美日峰會明登場 貿易問題恐難有具體共識

2019-05-26 10:47

當眾點名、調侃豐田大老闆 「進擊的川普」讓人捏把冷汗

2019-05-26 13:04

不再是觀光重點 美內戰戰場退燒

2019-05-26 12:50

中國點火 亞太商辦熱力四射

2019-05-25 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top