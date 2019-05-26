美台國安首長 斷交40年來首次會面

2019-05-26 16:53 世界日報 記者 世界日報 記者 林河名 ／台北報導



中華民國外交部25日指出，為持續深化台美雙方的各項交流與合作，國家安全會議秘書長李大維於本月13日至21日訪問美國，與美方學界及政府官員討論台美共同的安全挑戰。李大維會晤對象包括美國國家安全顧問波頓(John Bolton)，創下台美1979年斷交後的首例。

外交部指出，李大維訪問美國期間，會晤來自包括戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及喬治城大學等智庫亞洲議題學者，以及美國國家安全顧問與其他政府官員。訪問期間，李大維也與美國政府官員共同會晤台灣邦交國政府官員，均重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。

關於台美國安高層互動，據指出，台美斷交後，1996年3月台灣首次民選總統投票前，中共解放軍在台海附近導彈演習，當時中華民國國安會秘書長丁懋時與時任美國白宮副國家安全顧問柏格(Samuel Berger)在紐約會面，商討如何化解台海危機，最後美國決定派出「獨立號」和「尼米茲號」兩艘航空母艦前往台灣東部與菲律賓海域。

這場歷史性的「丁柏會」，開啟了兩國國安高層會商的制度性溝通管道，也建立大約半年一會的定期機制，陳水扁、馬英九政府並維持相同作法。但過去由國安會秘書長與白宮「副國家安全顧問」會商，這次李大維與波頓會晤，提升為「國家安全顧問」層級，因此被稱為台美斷交後「雙方國安高層首長」首度會晤。

外交部是在宣布「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」的新聞稿中，揭露此事。李大維和美官員也與台邦交國帛琉、馬紹爾官員見面，這也是首次有台美官員共同與邦交國官員見面。

中華民國國家安全會議秘書長李大維（圖）會晤美國國家安全顧問波頓（圖）。 歐新社 分享 facebook

中華民國外交部宣布，經與每方協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」。 記者林皓一／攝影 分享 facebook